Cómo fue el hallazgo de Shelsy Michel, la menor de tres años encontrada muerta en un saco: el crimen que conmueve a Colombia

La comunidad de Mingueo, en el municipio de Dibulla (La Guajira), vive una profunda consternación tras el hallazgo sin vida de Shelsy Michel Navarro Ojeda, una niña de 3 años que había sido reportada como desaparecida desde la tarde del miércoles 10 de diciembre. Su cuerpo fue encontrado dentro de un saco, a pocos metros de su vivienda en el barrio El Vivero, en medio de un clima de dolor y indignación que ha conmovido a toda la comunidad.

La desaparición de la menor movilizó a familiares, vecinos y autoridades, quienes durante horas recorrieron calles, patios y zonas aledañas con la esperanza de localizarla con vida. Sin embargo, ya entrada la noche, el trágico hallazgo en una vivienda vecina terminó con esa búsqueda desesperada, dejando en la comunidad una sensación de impotencia y shock.

Habitantes del corregimiento y allegados de la niña expresaron su dolor y consternación por lo ocurrido, mientras la Policía y el CTI de la Fiscalía acordonaron la escena y trasladaron el cadáver a Medicina Legal para iniciar las diligencias que permitan establecer con exactitud las causas de su muerte. La noticia ha generado una respuesta emocional en la comunidad, que aún no logra asimilar el atentado contra una niña tan pequeña.

Mingueo bloquea la Troncal del Caribe exigiendo justicia por la muerte de niña de 3 años

La conmoción que desde anoche embarga a Mingueo por el atroz asesinato de Shelsy Michel Navarro Ojeda, ha escalado esta madrugada en una indignación colectiva. Decenas de habitantes bloquearon por completo la Troncal del Caribe, paralizando el principal corredor vial del norte del país para exigir avances inmediatos en la investigación y la captura del responsable.

Según relataron líderes comunitarios, los habitantes se tomaron la carretera desde primeras horas del día, impidiendo todo tránsito vehicular como una medida de presión ante lo que consideran una crisis de seguridad que “superó todos los límites”. La indignación aumentó cuando el cuerpo de la menor fue hallado en una vivienda del corregimiento, dentro de un saco, en un hecho que conmovió profundamente a toda la comunidad.

En la mañana de este jueves 11 de diciembre, habitantes del corregimiento de Mingueo retuvieron a un hombre señalado como el presunto asesino de Shelsy Michel Navarro Ojeda. El cuerpo de la niña fue encontrado sin vida la noche anterior, y este hecho generó una fuerte reacción de indignación y dolor en la comunidad.

De acuerdo con videos grabados por los propios residentes, un grupo de personas golpeó e interrogó al individuo retenido, exigiéndole que explicara lo ocurrido. En las imágenes también se escucha a ciudadanos mencionar la posible participación de un segundo sospechoso, cuya identidad todavía no ha sido establecida, incrementando la incertidumbre sobre los hechos.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha confirmado si la persona retenida corresponde al autor material del crimen o si existe evidencia que lo vincule directamente con los hechos. Las autoridades hacen presencia en el corregimiento para intentar asumir el control de la situación, proteger la integridad del retenido y verificar plenamente su identidad.

En un giro de los hechos, el presunto sospechoso, un joven señalado por su participación en la muerte de la niña, fue encontrado sin vida en una trocha cercana a Mingueo, en la Troncal del Caribe. El cuerpo fue descubierto por habitantes que transitaban por la zona y alertaron de inmediato a las autoridades. Hasta ahora, no se ha emitido un pronunciamiento oficial que precise las circunstancias de su muerte ni el avance de las investigaciones.

En redes sociales, circulan imágenes impactantes que muestran al joven inicialmente retenido por residentes del sector y, posteriormente, su cuerpo con signos de extrema violencia, entre ellos decapitación y ** mutilaciones**, lo cual ha incrementado la tensión y el dolor en la comunidad.

Las autoridades mantienen operativos de control para prevenir disturbios y han reiterado el llamado a permitir que las investigaciones avancen conforme a los protocolos judiciales. Además, el secretario de Gobierno de La Guajira, Misael Velázquez, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que ayude a esclarecer este gravísimo caso.

Este trágico suceso ha desatado una profunda crisis emocional en la comunidad de Mingueo, que exige justicia y mayor seguridad para proteger a sus habitantes, especialmente a los niños. La comunidad continúa en estado de alerta, esperando que las investigaciones conduzcan a la captura y justicia del responsable. La tristeza y la ira permanecen latentes en cada rincón del corregimiento, que ahora clama por respuestas y garantías de que hechos como estos no vuelvan a repetirse.