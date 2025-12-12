Hallan decapitado a menor de 15 años señalado en muerte de niña de 3 años encontrada en un costal, sería un caso de justicia por mano propia

Este trágico suceso ha generado una profunda conmoción en la comunidad de Mingueo, en la Troncal del Caribe, y ha encendido las alarmas por la violencia que se vive en la región.

El cuerpo del joven fue descubierto en una trocha cercana a Mingueo por habitantes que transitaban por la zona, quienes de inmediato alertaron a las autoridades. La escena presentaba señales de extrema violencia, incluyendo decapitación y mutilaciones, lo que ha incrementado la tensión y el miedo en la comunidad. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial que detalle las circunstancias exactas de su muerte ni el avance de las investigaciones, pero las redes sociales se han convertido en el principal medio donde circulan imágenes impactantes del hallazgo.

Desaparición y muerte de niña de 3 años en La Guajira genera alarma y moviliza a las autoridades

Este hecho se produce en un contexto de gran dolor y consternación tras la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de la niña Shelsy Michel Navarro Ojeda, de 3 años, cuya muerte generó una ola de indignación y rechazo social. La comunidad, en su afán de justicia, ha señalado a un joven de entre 14 y 15 años como sospechoso principal, quien, según se ha informado, había recibido posada en la misma vivienda donde fue hallado el cuerpo de la menor, desde el pasado 24 de noviembre. La identificación preliminar del menor fue confirmada por las autoridades, y actualmente se encuentra prófugo, lo que llevó a los residentes a bloquear la Troncal del Caribe en un acto de protesta y para evitar su fuga.

Las autoridades han desplegado operativos de control en toda la zona y han reiterado el llamado a la comunidad para que permitan que las investigaciones se lleven a cabo conforme a los protocolos judiciales. El secretario de Gobierno de La Guajira, Misael Velázquez, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información que ayude a esclarecer el caso. Además, en la mañana del 11 de diciembre, el secretario de Gobierno de Dibulla, Yohny Alberto Caicedo Reynoso, brindó declaraciones exclusivas a Cardenal Stereo, en las que resaltó que “este hecho nunca se había presentado en el municipio”, y expresó el profundo dolor que embarga a la comunidad y a las autoridades locales.

Caicedo explicó que, tras recibir la alerta de desaparición de la niña —alrededor de las 3:00 p.m. del día anterior— se activaron todas las rutas de búsqueda con apoyo de la fuerza pública, organismos de socorro y habitantes de la zona. La menor fue encontrada alrededor de las 10:00 p.m., en una vivienda cercana a su residencia, donde las autoridades realizaron los actos urgentes correspondientes. La identificación del sospechoso y su posible relación con el crimen ha sido uno de los temas más relevantes en la investigación, que continúa en marcha.

El funcionario también destacó que, tras el hallazgo del cuerpo, se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) la misma noche de la desaparición, y que para el 11 de diciembre fue convocado un consejo de seguridad para coordinar acciones y obtener información más precisa. La administración municipal ha expresado su repudio ante estos hechos y ha reiterado su compromiso con la comunidad en estos momentos de dolor y tristeza. La comunidad espera que las investigaciones permitan esclarecer la verdad y que se haga justicia en honor a la pequeña Shelsy y al joven que fue víctima de este trágico desenlace.

El caso ha reavivado el debate sobre los riesgos de la justicia por mano propia en Colombia, un fenómeno que en lugar de garantizar seguridad, expone a la ciudadanía a escenarios de violencia desbordada y dificulta el accionar de la justicia formal.

Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que cuando se presenten estos hechos delictivos, se llame a la Línea 123 para que la Policía atienda la situación y evitar que las personas realicen lo que se denomina “justicia por mano propia”. Lo que podría acarrear acciones legales contra quienes agredan a presuntos ladrones bajo el delito de lesiones personales.