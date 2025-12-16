“La sentí rara, pero dijo que estaba bien”: el angustioso mensaje de Danna a su madre desde España

“Danna dijo que estaba bien y que cuando estuviera ubicada nos avisaba”. Esa fue la frase que, por ahora, le dio un poco de alivio a Maryuris Mercedes Rodríguez Menera, madre de la estudiante de Medicina de la Universidad del Norte, Danna Sofía Acosta Rodríguez, de 19 años, luego de días de angustia tras la desaparición de la joven en Barranquilla y su posterior ubicación en España.

En diálogo con El Heraldo, Maryuris Rodríguez entregó nuevos detalles sobre este caso que generó conmoción en la comunidad universitaria, las autoridades y la opinión pública, no solo por la repentina desaparición de la estudiante, sino por las circunstancias aún poco claras que rodean su salida del país en compañía de un ciudadano extranjero.

Autoridades investigan cómo estudiante de Medicina de Uninorte salió de Barranquilla y llegó a España

La madre de Danna Sofía agradeció el respaldo recibido desde que se conoció la desaparición de su hija, ocurrida el pasado jueves 11 de diciembre, cuando la joven salió de su residencia en Barranquilla con destino a la universidad y no volvió a comunicarse. “Estamos profundamente agradecidos con las autoridades, con la comunidad académica, con los medios de comunicación y con todas las personas que nos apoyaron. Sin esa ayuda, esto habría sido aún más difícil”, expresó.

En las últimas horas se confirmó que Danna Sofía Acosta Rodríguez se encuentra en España. Inicialmente se informó que había viajado con un ciudadano de nacionalidad rusa, pero según su madre, ese dato aún no ha sido plenamente confirmado. “Todavía no sabemos con certeza de qué país es esa persona. Todo eso hace parte de la investigación”, explicó.

El primer contacto con Danna tras varios días de silencio se dio a través de la red social Telegram y, al parecer, desde cuentas de terceros. Según relató Maryuris Rodríguez, tanto ella como el padre de la joven lograron hablar con su hija, aunque la conversación dejó sensaciones encontradas.

“Ella me dijo que estaba bien, pero yo la sentí rara al comienzo, con la voz muy caída. Me decía que estaba cansada, que el viaje había sido demasiado largo, pero insistía en que estaba bien”, contó la mujer. El padre de Danna Sofía también habló con ella y recibió una respuesta similar. “Le preguntó si tenía algo y ella le dijo: estoy bien, lo que tengo es muchísimo sueño”, relató.

Pese a la preocupación, la familia sintió algo de tranquilidad al confirmar que se trataba realmente de Danna. “Por lo menos supimos que está viva, que sí era ella y que efectivamente está fuera del país”, señaló la madre.

No obstante, las dudas persisten. Maryuris Rodríguez reveló que hay múltiples aspectos que generan desconfianza y que están siendo analizados por las autoridades. “En ningún momento pudimos rastrear el celular de Danna porque fue cambiado su correo electrónico y también las claves de su portátil. Eso es muy extraño”, afirmó.

Sobre el viaje a España, del cual se conoció que habría tenido una primera escala en Barcelona antes de llegar a Madrid, la madre aseguró que intentaron obtener respuestas más claras, pero la joven evitó dar detalles. “Luego ella dijo que cuando estuviera bien ubicada nos avisaba. Fue lo más cercano a decirnos exactamente dónde estaba”, explicó.

En cuanto a la persona que acompañó a Danna Sofía, la madre indicó que las investigaciones continúan. “Esa persona vino, la recogió y se la llevó. No se quedó en ningún momento aquí en Barranquilla”, precisó.

Finalmente, Maryuris Rodríguez reiteró su agradecimiento a las autoridades, a la Interpol, a la comunidad universitaria y a los habitantes de Plato, Magdalena, de donde es oriunda la joven.

Por su parte, el coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, confirmó que se adelanta una investigación conjunta con la Fiscalía y Migración Colombia para esclarecer cómo salió del país y bajo qué circunstancias llegó a España.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso sigue generando atención nacional, en medio de la expectativa por conocer la verdad completa detrás de la desaparición y el viaje de la estudiante barranquillera.