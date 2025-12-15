Danna Sofía Acosta, estudiante de Medicina desaparecida, fue hallada en Madrid tras 48 horas de búsqueda

Tras más de 48 horas de incertidumbre, este domingo 14 de diciembre se confirmó el hallazgo de Danna Sofía Acosta Rodríguez, la joven estudiante de Medicina que había sido reportada como desaparecida desde la mañana del jueves 11 de diciembre en Barranquilla. La noticia puso fin a una intensa búsqueda adelantada por su familia y las autoridades, aunque abrió nuevos interrogantes sobre las circunstancias de su viaje.

De acuerdo con información entregada por sus familiares al diario El Heraldo, no se tenía ningún rastro de la joven de 19 años luego de que llegara a una estación de servicio ubicada en el norte de Barranquilla. Desde ese momento, Danna Sofía dejó de comunicarse con su entorno cercano, lo que encendió las alarmas y motivó la denuncia formal por desaparición.

Horas más tarde, y tras cumplirse dos días sin noticias, las autoridades confirmaron que la joven se encontraba en Madrid, España, acompañada de un hombre extranjero. Según la información preliminar conocida, Danna Sofía habría salido del país junto a un ciudadano de nacionalidad rusa, con quien mantenía una presunta amistad por internet, un detalle que ahora es clave dentro de la investigación.

La madre de la joven, Maryuris Mercedes, relató que su hija salió de su vivienda ubicada en el conjunto residencial Altamar Caribe sin mostrar señales de preocupación. Al parecer, se dirigía con normalidad hacia su universidad, donde cursa estudios de Medicina. El día de su desaparición vestía un pantalón beige, blusa fucsia, tenis negros y llevaba un maletín rosado claro, descripción que fue difundida ampliamente para facilitar su búsqueda.

“Ella salió del conjunto a las 6:10 de la mañana. En las cámaras se ve cuando sale, se sube a un taxi y desde ahí no sabemos más nada”, explicó su madre en diálogo con el medio regional. Con el paso de las horas, la familia confirmó que Danna no había llegado a la institución educativa ni había respondido llamadas o mensajes, lo que aumentó la angustia y llevó a activar redes de apoyo comunitario.

Dentro de las últimas pistas recopiladas en Barranquilla, la familia logró contactar al conductor del taxi que transportó a la joven el día de su desaparición. El hombre aseguró que dejó a Danna Sofía en la estación de servicio Terpel La Castellana, el último punto donde fue vista antes de perderse su rastro. Aunque las autoridades inspeccionaron el lugar, no fue posible acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad, ya que presuntamente no estaban funcionando en ese momento.

Hasta ahora, no se han revelado más detalles oficiales ni se han conocido nuevas declaraciones de la familia. Sin embargo, tras confirmar la ubicación de la joven en España, las autoridades anunciaron que continuarán las investigaciones para esclarecer si Danna Sofía fue engañada por una organización criminal, víctima de algún tipo de manipulación, o si viajó por voluntad propia.

El caso ha generado amplio interés y preocupación, especialmente por los riesgos asociados a contactos virtuales, mientras se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre la situación actual de la joven y los pasos a seguir por parte de las autoridades competentes.