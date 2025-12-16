Identifican a presunto autor de ejecución de menor decapitado tras ser señalado en muerte de niña de tres años hallada en un saco

La violencia extrema volvió a sacudir a La Guajira tras conocerse que las autoridades identificaron al presunto autor de la ejecución del menor decapitado, un crimen que estaría directamente relacionado con el asesinato de una niña de tres años, hallada sin vida dentro de un saco en el corregimiento de Mingueo, jurisdicción del municipio de Dibulla. El caso ha generado conmoción nacional por la brutalidad de los hechos y por la cadena de violencia que se desató en cuestión de horas.

La víctima inicial fue Shelsy Michel Navarro Ojeda, una menor de 3 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una vivienda del corregimiento. De acuerdo con versiones preliminares, la niña habría sido asesinada al interior de la casa donde se encontraba Gabriel Enrique Fernández Bermúdez, un adolescente de 16 años, de nacionalidad venezolana, quien residía temporalmente en el lugar. Tras el hallazgo, el joven fue señalado por la comunidad como presunto responsable del crimen, lo que desató una ola de tensión y rumores en el pueblo.

Doble horror en La Guajira: revelan quién habría ordenado la ejecución del menor tras el asesinato de una niña

Horas después de que el caso se hiciera público, Gabriel Enrique desapareció, y días más tarde comenzaron a circular en redes sociales imágenes y videos que daban cuenta de su ejecución violenta. Las autoridades confirmaron que el cuerpo hallado corresponde al adolescente y que el crimen habría sido cometido por un grupo delincuencial, en un presunto acto de retaliación.

En las últimas horas, fuentes judiciales indicaron que fue identificado alias “Nain” como el presunto autor material de la ejecución del menor. Este sujeto sería uno de los sicarios más buscados de la Costa Caribe y estaría vinculado a estructuras criminales que operan en la región. La hipótesis principal apunta a que el adolescente fue ajusticiado sin mediar proceso judicial, en lo que las autoridades califican como un acto de justicia por mano propia.

Mientras tanto, el corregimiento de Mingueo permanece sumido en el miedo y la incertidumbre. El velorio de la pequeña Shelsy estuvo marcado por el dolor colectivo: una madre desconsolada, un féretro rodeado de flores y una comunidad que aún no logra asimilar la tragedia. A la par, la ejecución del adolescente dejó una sensación de ruptura social, donde el límite entre la justicia y la venganza se desdibujó peligrosamente.

Hasta ahora, ninguno de los dos crímenes ha sido plenamente esclarecido. Las autoridades adelantan investigaciones paralelas para establecer qué ocurrió realmente con la menor, cuál fue el grado de responsabilidad del adolescente asesinado y quiénes más participaron en su ejecución. Organismos de protección a la infancia y entes judiciales insisten en que la violencia colectiva no puede reemplazar el debido proceso.

El caso reabrió el debate sobre la presencia de grupos criminales, la estigmatización, el linchamiento social y la fragilidad institucional en zonas donde el miedo impone sentencias. Mingueo cerró sus días recientes con dos muertes, una niña y un adolescente, y con la sensación de que la violencia dejó una herida profunda que aún no empieza a sanar.