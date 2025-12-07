“Muy de malas”: ladrón se le apagó la moto en la que intentaba huir después de cometer un robo

Foto de un presunto ladrón atrapado tras apagarse su moto mientras huía de un robo en Santa Martaladrón atrapado tras apagarse su moto mientras huía de un robo en Santa Marta.

Un hecho tan insólito como sorprendente se registró en la Avenida del Río, en Santa Marta, donde un presunto delincuente fue capturado luego de que la motocicleta en la que intentaba escapar se apagara en el momento menos esperado. La escena, presenciada por varios ciudadanos, generó indignación, tensión y hasta burlas entre los habitantes de la zona, quienes no dudaron en señalar que el hombre estuvo “muy de malas”.

Según información preliminar, el sujeto había cometido un robo minutos antes y emprendió la huida a bordo de una moto y estando, al parecer, armado. Sin embargo, cuando aceleró para alejarse, el vehículo presentó una falla mecánica y se apagó por completo, dejándolo completamente expuesto en medio de la vía. La situación permitió que policías que patrullaban el sector reaccionaran rápidamente y se dirigieran al lugar de los hechos.

Falla mecánica deja a delincuente a merced de la policía y la comunidad en Santa Marta

Testigos relataron que el hombre, visiblemente desesperado, intentó en repetidas ocasiones encender el vehículo. Jaló el arranque, revisó el tablero y golpeó la moto para intentar que respondiera, pero todo fue en vano. “Estaba tan nervioso que ni sabía qué hacer, la moto no le encendía y solo miraba para todos lados”, contó uno de los presentes, quien presenció casi toda la escena.

Al notar la llegada de la patrulla de Policía, el presunto ladrón optó por abandonar la motocicleta y correr. En su intento por escapar, ingresó a un local comercial, creyendo que podría ocultarse entre los clientes y empleados. Sin embargo, la comunidad ya estaba alerta, lo rodeó y lo retuvo mientras esperaba que las autoridades ingresaran al establecimiento.

Durante algunos segundos, la tensión aumentó, pues varias personas pedían que el sujeto fuera linchado debido al creciente malestar ciudadano por la inseguridad en la capital del Magdalena. No obstante, los uniformados controlaron la situación y evitaron que se produjera una agresión contra el detenido. “La gente estaba muy exaltada, pero los policías actuaron rápido para protegerlo y cumplir el debido proceso”, aseguró otro testigo.

Posteriormente, el hombre fue sacado del local bajo custodia policial. Sin embargo, el episodio no terminó ahí. En un arrebato de frustración, tomó de nuevo la motocicleta averiada y amenazó con incinerar el vehículo, lo que obligó a los uniformados a intervenir una vez más para neutralizar cualquier riesgo adicional.

Finalmente, el sujeto fue trasladado a una unidad policial y puesto a disposición de la Fiscalía, donde deberá responder por el robo y los actos posteriores que pusieron en riesgo la seguridad del sector. La motocicleta fue asegurada como parte del material probatorio.

El caso ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, donde muchos calificaron el incidente como una muestra de que “el que hace mal, mal le va”. Para otros, el episodio refleja la necesidad de seguir fortaleciendo la seguridad ciudadana y el patrullaje en zonas de alta afluencia.