En video: impresionantes imágenes de naufragio donde murieron una lideresa y una niña en el Golfo de Urabá: estaban en excursión de un colegio

Foto del naufragio donde murieron una lideresa y una niña en el Golfo de Urabá: estaban en excursión de un colegio.

El municipio de Acandí, en Chocó, amaneció consternado tras el trágico naufragio de una embarcación que partió con 51 personas a bordo rumbo a Turbo, en Antioquia, durante la mañana de este 6 de diciembre. Entre los fallecidos se encuentran Cenaida Palacios, reconocida lideresa comunitaria, y Hillary, una niña de 4 años que acompañaba a sus familiares en la excursión organizada por la institución educativa Diego Luis Córdoba, para los estudiantes del último año de bachillerato.

La Alcaldía de Acandí rindió homenaje póstumo a las víctimas: “Cenaida fue corazón y motor en los grados realizados ayer. Se fue siendo una servidora entregada a su comunidad, una mujer que sostenía, acompañaba y hacía que las cosas sucedieran”, indicó en redes sociales. Sobre Hillary, destacaron su ternura y la luz que dejó en quienes la conocieron.

Impactantes imágenes del naufragio en el Golfo de Urabá que enlutan a la comunidad de Chocó

El naufragio ocurrió en la ruta Acandí-Turbo, cuando la motonave Mi Consentida sufrió un ingreso de agua que provocó su hundimiento, según informó la Armada Nacional. La causa habría sido una avería en el casco, posiblemente por el impacto con un tronco de madera flotante.

De inmediato, la Armada de Colombia activó una Unidad de Reacción Rápida (URR) de la estación de Guardacostas de Urabá para garantizar la seguridad de los ocupantes. Gracias a la rápida reacción de embarcaciones civiles, muchas de pescadores locales, 49 personas fueron rescatadas y trasladadas al muelle de Turbo para recibir atención y verificación de su estado de salud.

Sin embargo, la ausencia de Cenaida Palacios y Hillary generó un operativo especial. La Armada desplegó a su equipo de buzos para inspeccionar el lugar del naufragio, y posteriormente una motonave civil reportó el hallazgo de los cuerpos sin vida. Ambos fueron trasladados al muelle, donde el personal de la Policía Nacional realizó los actos urgentes y las inspecciones judiciales correspondientes.

La Alcaldía de Unguía, vecina a Acandí, también expresó su solidaridad: “Cenaida, una mujer entregada a su comunidad, y Hillary, una niña rebosante de ternura, fueron víctimas de esta tragedia que dejó a varias personas afectadas. Enviamos nuestro apoyo a los habitantes de Acandí por este fatal accidente”, indicaron.

Este lamentable accidente deja una profunda huella en la comunidad, que recuerda la dedicación de Cenaida Palacios y la alegría de la pequeña Hillary. Las autoridades continúan evaluando las circunstancias del siniestro, mientras la Armada y Guardacostas de Urabá refuerzan los protocolos de seguridad para prevenir hechos similares en el Golfo de Urabá.

El naufragio de este 6 de diciembre evidencia la vulnerabilidad de las embarcaciones de pasajeros en la región y la importancia de la prevención en rutas fluviales frecuentadas por estudiantes y turistas, dejando un llamado a la prudencia y la vigilancia constante en las aguas del Chocó.