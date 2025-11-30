“No eran de Bucaramanga”: revelan la ciudad de origen de la banda que cometió violento robo en joyería en centro comercial

El violento intento de hurto que sacudió al centro comercial Cabecera Cuarta Etapa en Bucaramanga no fue obra de delincuentes locales. Por el contrario, las autoridades confirmaron que los responsables pertenecían a una banda organizada proveniente de Barranquilla, cuyo actuar dejó como saldo la muerte del intendente jefe Fredy Leal Briceño, un héroe policial que enfrentó el crimen aun estando de civil.

La tragedia ocurrió hacia las 2:00 de la tarde del sábado 29 de noviembre, cuando un grupo de hombres armados ingresó a una joyería ubicada en el cuarto piso del establecimiento. De acuerdo con las investigaciones preliminares, los señalados delincuentes ya tenían coordinado cada movimiento, desde la entrada sincronizada hasta la ruta de escape. Sin embargo, el plan dio un giro inesperado cuando el intendente Leal, adscrito a la Sijín, se percató de la situación e intervino para evitar que se consumara el robo.

No eran de Bucaramanga: banda barranquillera estaría detrás del robo que dejó un policía muerto

La reacción inmediata del uniformado desencadenó un intercambio de disparos en medio del corredor comercial. En cuestión de segundos, uno de los presuntos integrantes de la banda cayó abatido y otros cinco fueron reducidos por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, que llegó al lugar gracias al llamado de alerta de comerciantes y visitantes. A pesar del operativo exitoso, el intendente Leal sufrió heridas de extrema gravedad que finalmente le costaron la vida.

El brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, lamentó profundamente la muerte del uniformado y explicó los detalles del enfrentamiento. “Un bandido fue neutralizado en la entrada de la joyería, se capturan cinco delincuentes más, se incautan tres armas de fuego y se logra evitar el hurto. Estos delincuentes ya venían saliendo con una bolsa con gran cantidad de joyas y, desgraciadamente, pierde la vida uno de nuestros uniformados”, señaló el oficial.

Tras recibir los impactos de bala, Leal fue trasladado de inmediato a la Clínica Bucaramanga, donde ingresó a procedimientos de reanimación durante 48 minutos. Los esfuerzos médicos no fueron suficientes ante la severidad de las lesiones, y el intendente falleció dejando un profundo vacío en su institución y en su familia.

Mientras tanto, las autoridades no tardaron en revelar un dato clave: los capturados no eran de Bucaramanga. Según el general Quintero, los señalados criminales serían originarios de Barranquilla y harían parte de una banda delincuencial dedicada al hurto de alto impacto, especializada en robos a joyerías en diferentes ciudades del país. Esta estructura criminal habría estado desplazándose por distintas regiones para ejecutar golpes rápidos, utilizando armas de fuego, roles definidos y rutas de huida previamente analizadas.

El oficial agregó que hay más personas involucradas y que la organización sería más amplia de lo que se pensó inicialmente. Por tal motivo, la Policía anunció una recompensa de hasta $100 millones por información que permita identificar, ubicar y capturar a los demás integrantes de la estructura. Esta cifra, una de las más altas ofrecidas recientemente en la región, busca incentivar la colaboración ciudadana para desmantelar por completo a la banda.

Videos grabados por visitantes del centro comercial muestran el momento en que los delincuentes son reducidos por los uniformados, en medio de gritos, confusión y locales cerrando sus puertas para proteger a clientes y empleados. Las imágenes, que rápidamente circularon en redes sociales, evidencian la peligrosidad de los implicados y la contundencia con la que actuaron las autoridades.

Con la confirmación de su procedencia y la caracterización de la banda, la Policía continúa las labores de investigación para determinar si los capturados estarían vinculados a otros robos similares registrados en ciudades como Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. La prioridad, según el general Quintero, es evitar que estructuras de este tipo sigan trasladándose por el país para cometer delitos de alto riesgo.

Este hecho no solo dejó al descubierto la movilidad de las bandas delincuenciales, sino que también puso de manifiesto la valentía del intendente Leal, quien se enfrentó a un grupo armado aun sin portar su equipo de protección. Su muerte se ha convertido en símbolo del compromiso de los uniformados que arriesgan su vida para proteger a los ciudadanos.