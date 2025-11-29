Absurdo: Bebé de solo 3 años murió esperando que la Nueva EPS le autorizara un procedimiento

En la últimas horas, se confirmó la muerte de un bebé de solo 3 años mientras esperaba que la Nueva EPS, bajo el mando del gobierno del presidente Gustavo Petro, le autorizara un procedimiento durante dos meses. El hecho se registró en una clínica de Valledupar.

Según conoció Noticias RCN, la familia esperó cerca de dos meses a que se le hiciera un procedimiento necesario al bebé, Joshua Castro Guerrero, pero la autorización nunca llegó.

También le puede interesar: Diana Osorio comparó a Daniel Quintero con Jesús en entrevista con Eva Rey y desató una ola de reacciones

Bebé de solo 3 años murió porque no le autorizaron procedimiento en clínica de Valledupar

El bebé se encontraba en una clínica de Valledupar a la espera de que la Nueva EPS le autorizara un procedimiento médico, que nunca llegó y que terminó con su muerte.

La crisis de la salud está cobrando vidas y en este caso la víctima es un bebé que apenas estaba empezando a vivir y un trámite entre la Nueva EPS y la entidad prestadora del servicio de salud, le robó la vida.

“Por favor no haya más negligencia, que atiendan a los niños con todo el amor que puedan, que se entreguen a ellos. La Nueva EPS solo se lava las manos diciendo que toca esperar”, dijo Andrés Castro, padre del bebé fallecido, a Noticias RCN.

Por su parte, Freddy Ditta, veedor de salud del departamento, aseguró que al bebé de 3 años lo que le hicieron fue el paseo de la muerte.

“Un menor al que su salud no se la reestablezcan, no se estabilice, se remita, es como lo que conocemos como el paseo de la muerte, que de donde llegue o de dónde lo remitan, precisamente es porque el gobierno, en este caso, en cabeza del presidente, no cumple los acuerdos con las EPS, por su puesto que los prestadores van a negarse a seguir prestando este servicio vital. Esta muerte de este niño es un abrebocas de lo que viene”, dijo el veedor.