Sin aficionados visitantes: así será el operativo para el partido Junior vs. Nacional en el Metropolitano

La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Comisión Local de Fútbol, anunció este sábado en la mañana una decisión clave para el partido entre Junior y Atlético Nacional, programado para disputarse este domingo a las 6:30 p.m. en el Estadio Metropolitano. Por razones estrictamente asociadas a la seguridad, el encuentro no contará con hinchada visitante, una medida que busca prevenir alteraciones del orden público y garantizar una jornada deportiva tranquila para los asistentes.

Vea acá:“Yo no soy un aparecido”, equipo del FPC perdió el respaldo de la alcaldía y la gobernación por negarse a sacar a su DT

Según informó la administración distrital en un comunicado oficial, la determinación se tomó “tras un análisis conjunto” realizado con las autoridades competentes. La entidad recordó que esta misma restricción ya se había implementado en los dos últimos compromisos del equipo tiburón como local, también por motivos preventivos. El objetivo central, recalcaron, es preservar el orden público y asegurar condiciones adecuadas dentro y fuera del escenario deportivo.

Autoridades refuerzan medidas y prohíben presencia de barra visitante en duelo Junior–Nacional

En el encuentro de planificación participaron representantes de las autoridades distritales, la Policía Metropolitana y el Ministerio Público, quienes evaluaron las acciones necesarias para que el compromiso se desarrolle sin contratiempos. De acuerdo con el comunicado, las instituciones buscan garantizar que “todos los asistentes disfruten del evento en un ambiente seguro, familiar y de respeto”, especialmente ante la expectativa generada por este duelo de alta importancia en el calendario futbolístico.

El partido corresponde a la cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga-II 2025, una etapa decisiva en la que los equipos buscan asegurar su paso a la final del torneo. La alta asistencia esperada y la rivalidad deportiva entre ambos clubes motivaron a las autoridades a reforzar las medidas de control.

Medidas de seguridad y prevención

Como parte del protocolo definido, se estableció que no se permitirá la venta ni el consumo de bebidas en envases de vidrio, con el fin de reducir riesgos asociados al uso indebido de estos recipientes. También queda estrictamente prohibido el ingreso con armas de fuego, armas blancas, objetos contundentes o inflamables, así como la entrada de personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

La Alcaldía precisó que tampoco estará permitido el acceso con correas con hebillas, alimentos, bebidas, bolsos grandes o carteras, elementos que pueden dificultar los controles de seguridad. Para comodidad de los asistentes, los productos autorizados solo podrán adquirirse en los puntos de venta habilitados dentro del estadio.

Ingreso y permanencia en el estadio

Con el propósito de evitar congestiones y facilitar el flujo de espectadores, se recomienda llegar con anticipación. Las puertas del estadio se abrirán desde las 3:00 p.m., mientras que el Puesto de Mando Unificado (PMU) operará desde las 2:30 p.m. para coordinar en tiempo real cualquier situación que pueda surgir.

El dispositivo de seguridad incluye la instalación de 140 cámaras de vigilancia y el acompañamiento de 950 policías, quienes estarán distribuidos en distintos puntos dentro y fuera del estadio, antes, durante y después del encuentro. Estas medidas buscan garantizar que la jornada transcurra en completa normalidad y que los aficionados disfruten del espectáculo deportivo en condiciones de seguridad y convivencia.