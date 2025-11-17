Amenaza tras la masacre en Colombia: “vamos por ti”, el mensaje que aterrorizó a la comunidad

Una noche de terror se vivió en el municipio de Ciénaga, Magdalena, tras una nueva acción violenta que evidencia la grave crisis de seguridad que enfrenta esta región del Caribe colombiano. A altas horas del pasado sábado, un ataque armado en un establecimiento nocturno del sector de La Victoria terminó en una masacre, dejando como saldo tres personas muertas y dos heridas, quienes permanecen bajo observación médica en el Hospital San Cristóbal.

El hecho ocurrió sobre la calle 9 con carrera 11, donde un grupo de hombres compartía en el local cuando sujetos armados irrumpieron disparando de manera indiscriminada. De acuerdo con las primeras versiones entregadas por las autoridades, los agresores huyeron rápidamente del lugar después de perpetrar el ataque, dejando una escena marcada por el pánico entre los habitantes.

Masacre en Ciénaga desata amenaza criminal: “Vamos por ti” queda sellado en panfleto

Las autoridades anunciaron avances en la identificación de las víctimas. Dos de los hombres asesinados fueron reconocidos como Luis Alberto Cantillo Mejía, de 28 años, y Antonio José Peláez Álvarez, de 42. La identidad del tercer fallecido continúa en proceso de verificación. Asimismo, se confirmó que el hombre que resultó herido en el ataque es Joaquín Segundo Cueto Mejía, de 42 años, residente en Tasajera, quien permanece bajo atención médica.

Uno de los elementos más preocupantes del caso fue la aparición de un panfleto en el sitio del crimen, en el que se advierte sobre una fuerte disputa territorial entre el ‘Clan del Golfo’ y las ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’, estructuras que se disputan el control de actividades ilícitas en la zona. El mensaje intimidante señala: “Acá mandamos nosotros. Cero Golfo ‘Katerine’ y ‘Negrito’ vamos por ti”, acompañado de otros nombres que, según el documento, serían próximos objetivos de los grupos al margen de la ley.

El panfleto aumenta la zozobra en la comunidad, ya que confirma el incremento de amenazas y la presencia activa de grupos armados organizados que buscan consolidar dominio en barrios estratégicos del municipio. La población, que ya ha vivido episodios similares, teme que este ataque sea el inicio de una nueva escalada de violencia.

Ante la gravedad de los hechos, la Policía del Magdalena y las autoridades locales aseguraron que avanzan en las pesquisas para identificar a los responsables y esclarecer los móviles de este acto criminal. Unidades de inteligencia fueron desplegadas en el área para recopilar información que permita determinar si el ataque está directamente relacionado con la pugna entre las estructuras criminales mencionadas.

La administración municipal hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para fortalecer la presencia institucional en Ciénaga y garantizar la protección de la ciudadanía.