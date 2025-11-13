Nueva masacre en Colombia ocurrió en medio de un partido de fútbol aficionado

Foto del momento donde ocurrió una masacre en Colombia en medio de un partido de fútbol aficionado.

Una nueva masacre en Colombia volvió a estremecer al país, esta vez en medio de un partido de fútbol aficionado que se disputaba en el barrio Villas de la Cordialidad, en el área Metropolitana de Barranquilla. Lo que comenzó como una tarde deportiva terminó en tragedia cuando cuatro sicarios irrumpieron en el lugar y abrieron fuego contra los asistentes, dejando tres personas muertas y dos mujeres heridas.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Barranquilla, el ataque obedece a un ajuste de cuentas entre las bandas ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, grupos delincuenciales que se disputan el control de rentas ilícitas en el Atlántico. El teniente coronel Belkin Villareal, subcomandante (e) de la institución, señaló que “la información preliminar indica que este hecho sicarial estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas entre miembros de estas estructuras”.

Tres muertos y dos heridos deja ataque armado en plena cancha de fútbol en Villas de la Cordialidad

Las víctimas fueron identificadas como Heider Manuel Padilla Guerra (37 años), Deivis Rafael Cantillo Pastor (25) y Roxana Chiquinquirá Puertas Ríos (27). Los dos hombres murieron en el hospital de Galapa, mientras que la joven falleció en la madrugada en el hospital de Baranoa debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades confirmaron que los dos hombres tenían antecedentes judiciales por porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes y homicidio. Uno de ellos había sido capturado el pasado 1 de octubre, pero posteriormente fue dejado en libertad, lo que reaviva el debate sobre la impunidad y la reincidencia en delitos de alto impacto.

El ataque se produjo cuando las víctimas observaban un encuentro deportivo en una cancha del sector. Testigos relataron que los asesinos llegaron en dos motocicletas, y uno de ellos disparó repetidamente contra el grupo antes de huir a toda velocidad. El tiroteo desató el pánico entre los asistentes, que intentaron refugiarse mientras pedían auxilio a las autoridades.

En el hecho resultaron heridas Oleidys Rodríguez Rodríguez (31 años) y Yusmari Núñez De la Peña (26), quienes permanecen bajo observación médica. La Policía Judicial continúa con las investigaciones para establecer los móviles exactos del crimen y dar con los responsables de este nuevo episodio de violencia criminal que enluta al país y evidencia el recrudecimiento de las disputas entre bandas en el Caribe colombiano.