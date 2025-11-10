Cae banda con 244 anotaciones judiciales vinculada a peligrosa estructura criminal en Colombia

Un contundente operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla permitió la caída de una banda delincuencial que, en conjunto, suma más de 240 anotaciones judiciales por delitos como extorsión, homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Según las autoridades, esta organización pertenece a la estructura criminal conocida como ‘Los Costeños’, la cual ha ejercido presión violenta sobre comerciantes, transportadores y habitantes de distintos sectores de la capital del Atlántico.

El máximo cabecilla de esta estructura continúa siendo alias Castor, quien se encuentra recluido en una cárcel del interior del país. A pesar de ello, la Policía asegura que sigue dirigiendo actividades criminales desde prisión, e incluso habría mantenido contacto con miembros de su organización para ordenar cobros extorsivos y presuntas acciones violentas. Alias Castor acumula 159 anotaciones judiciales y una trayectoria criminal que supera los 26 años.

Golpe a la estructura criminal de ‘Los Costeños’: capturan a red con decenas de antecedentes

En esta operación fueron capturadas cinco personas y notificadas otras diez en centros carcelarios, para un total de 15 integrantes afectados por la acción de las autoridades. Entre los señalados se encuentran alias ‘El Negro Over’, identificado como el coordinador principal de las extorsiones; alias ‘La Mona’, encargada de la logística y recolección de recursos económicos ilegales; y alias ‘Hormiga’, presunto jefe de sicarios y brazo ejecutor de la violencia dentro de la estructura.

Los procedimientos se desarrollaron en el suroccidente de Barranquilla, donde la Policía realizó allanamientos y cerramientos operativos que permitieron desarticular redes de cobro, transporte de armas y distribución de drogas. La institución destacó que este golpe representa un alivio para varios sectores que venían reportando intimidaciones y amenazas de parte de la organización.

Los capturados y notificados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, extorsión, tráfico de estupefacientes y tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

Las autoridades subrayaron que, aunque varios líderes de estas estructuras están tras las rejas, continúan manejando rentas ilegales desde prisión, por lo que se intensificarán los controles intracarcelarios y las estrategias de inteligencia.

“Esta banda estaba causando un impacto directo en la seguridad de Barranquilla. Seguiremos actuando para proteger a la ciudadanía”, señaló la Policía Metropolitana.