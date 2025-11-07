El regaño de la exsenadora Aida Merlano a su hija y a su yerno “El Agropecuario” por el cuidado de su nieto

La excongresista Aida Merlano rompió su silencio y se pronunció públicamente sobre la reciente controversia familiar que involucra a su hija, Aida Victoria Merlano, y al padre de su nieto, Juan David, señalando que su principal preocupación es el bienestar del menor en medio de la exposición mediática y los señalamientos en redes sociales. A través de un comunicado, Merlano pidió detener los ataques y recordó que, más allá de las diferencias personales, ambos son padres y tienen responsabilidades que deben asumir con madurez.

En su mensaje, Aida Merlano señaló que durante semanas optó por mantenerse al margen, confiando en que los conflictos se resolverían de manera privada. Sin embargo, aseguró que la difusión de información, opiniones y acusaciones públicas terminó por afectar directamente al niño, quien, según ella, “merece crecer en un entorno sano y lejos del deterioro moral que genera la exposición pública”.

Aida Merlano pide detener el conflicto público entre su hija y el padre de su nieto por el bienestar del menor

La exsenadora fue enfática al afirmar que tanto Aida Victoria como Juan David tienen responsabilidad en la situación actual: “Son dos adultos que tomaron decisiones y deben asumir las consecuencias. Ninguno tiene derecho a denigrar al otro ni a alimentar conflictos públicos, porque ahora tienen un hijo que merece crecer con orgullo por sus padres, no con vergüenza”. Para Merlano, el foco debe volver a la protección emocional y social del menor, y no a la confrontación mediática.

El comunicado también se refiere a la intervención de terceros, incluyendo amigos, allegados e influencers, quienes, según Merlano, habrían contribuido a crear un “espectáculo” que aumenta la tensión y daña la reputación de todos los involucrados. La excongresista advirtió que esta dinámica no solo perjudica a los padres, sino también a las familias cercanas, generando afectaciones emocionales de largo alcance.

Además, Merlano mencionó que, en un momento de vulnerabilidad, personas externas intentaron aprovechar la situación familiar, recurriendo a intimidaciones y amenazas. La excongresista aseguró que estos hechos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes para garantizar la seguridad y tranquilidad de los involucrados.

Finalmente, Aida Merlano insistió en que su compromiso es proteger el derecho del nieto a crecer con ambos padres presentes, respetados y conscientes de sus responsabilidades. “La verdadera madurez no se demuestra con palabras ni en redes sociales, sino con el ejemplo y el silencio que construyen paz”, concluyó.