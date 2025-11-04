Anuncian crucial medida de toque de queda para motos en Barranquilla: afecta a miles de trabajadores informales

Con el propósito de reducir la siniestralidad vial y proteger la vida de los motociclistas, la Alcaldía de Barranquilla implementó nuevas disposiciones que regulan la circulación de motocicletas, motociclos, mototriciclos y motocarros, según lo establecido en el Decreto 0703 del 30 de octubre de 2025.

Estas medidas surgen como respuesta al preocupante balance de 95 víctimas por accidentes de tránsito en lo corrido del año, de las cuales 53 eran motociclistas, lo que representa un 56 % del total. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, las principales causas de estos siniestros son el exceso de velocidad y el irrespeto a las normas de tránsito. Por ello, la administración distrital anunció un refuerzo de los operativos de control en los principales corredores viales de la ciudad.

Barranquilla endurece las restricciones para motociclistas con nuevas medidas de seguridad vial

Entre las disposiciones más relevantes, se encuentra la restricción de circulación nocturna para motocicletas y vehículos similares, que aplica todos los días entre las 11:00 p. m. y las 5:00 a. m.. Esta limitación tendrá excepciones para los propietarios que acrediten su condición ante la autoridad y cuyos acompañantes estén debidamente inscritos.

Asimismo, se establece una restricción de tránsito en el Centro de Barranquilla, delimitada por las calles 30 y 45 (Avenida Murillo) y las carreras 38 y 46. Sin embargo, en algunos tramos específicos se permitirá la circulación sin acompañante entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m.

Los empresarios y estudiantes que requieran ingresar al área restringida podrán tramitar un permiso especial de circulación en el portal web de la Alcaldía, adjuntando documentos que justifiquen su solicitud, como contratos laborales, certificados educativos y documentos de identidad. En el caso de las empresas, deberán demostrar la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), de acuerdo con la normativa nacional.

El decreto mantiene además la prohibición de circular por las vías del sistema Transmetro durante todo el día, salvo algunos tramos y únicamente sin acompañante. En el corredor portuario, las restricciones se aplican las 24 horas, con excepción de los vehículos de escolta para carga o valores debidamente autorizados.

Otra disposición importante es la prohibición de transportar mujeres embarazadas y menores de 12 años en motocicleta. Los propietarios deberán inscribir a los acompañantes autorizados en la plataforma de la Secretaría de Tránsito, con un límite de ocho personas adicionales al núcleo familiar, y solo podrán modificar esta lista una vez al mes.

Los motocarros también tendrán restricciones de circulación en varios corredores viales, aunque podrán usarse para el transporte de mercancías, siempre sin pasajeros. En cuanto a las motocicletas de alto cilindraje (más de 500 cc), estarán exentas de algunas limitaciones, pero no podrán transitar por las vías del sistema Transmetro ni transportar menores o mujeres embarazadas.

Quienes incumplan las medidas serán sancionados con una multa de $603.939 y la inmovilización del vehículo, conforme al Código Nacional de Tránsito.

“Nuestra prioridad sigue siendo proteger la vida de todos los actores viales. Con esta renovación reafirmamos nuestro compromiso con una movilidad más segura, organizada y responsable en Barranquilla”, expresó Yaciris Cantillo Romero, secretaria distrital de Tránsito y Seguridad Vial.

Con la entrada en vigor del decreto, la Alcaldía de Barranquilla busca consolidar una cultura vial más consciente, reducir los índices de accidentalidad y garantizar un tránsito más ordenado y seguro en toda la ciudad.