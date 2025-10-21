Revelan video que muestra la pelea de boxeo simulando a influenciadoras en la que murió un joven estudiante

Foto del video donde se muestra el golpe que recibió el joven que murió en pelea de boxeo simulada.

Un trágico hecho ocurrido en el norte de Barranquilla ha causado conmoción en todo el país, luego de conocerse en exclusiva el video del momento en que un joven murió tras recibir un golpe durante una supuesta simulación de pelea de boxeo. La presunta responsable, una joven de 18 años, fue capturada por la Policía Metropolitana de Barranquilla. según informó Las Noticias de Telecaribe y Emisora Atlántico.

La víctima fue identificada como Camilo Andrés Garzón Díaz, un joven de 23 años y estudiante de décimo semestre de Derecho en la Universidad Sergio Arboleda, quien se encontraba próximo a graduarse. De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió en las primeras horas del domingo en el barrio Alto Prado, uno de los sectores más concurridos del norte de la ciudad.

Capturan a joven de 18 años por muerte de estudiante durante pelea de boxeo en Barranquilla

Según el reporte oficial de la Policía, el hecho habría sido ocasionado por Melani Salomé Sánchez, una joven de 18 años que participaba junto a Camilo en una actividad informal inspirada en la simulación de pelea de boxeo que recientemente realizaron las influenciadoras Andrea Valdiri y Yina Calderón.

El encuentro se desarrolló en la calle 79 con carrera 70, donde varios testigos presenciaron cómo ambos jóvenes imitaban una pelea con aparente tono de diversión. Sin embargo, en medio de la improvisada confrontación, Melani le propinó un golpe en el rostro a Camilo, quien cayó al suelo inconsciente.

De inmediato, personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliar al joven y lo trasladaron a la Clínica de la Costa, donde los médicos confirmaron minutos después su fallecimiento debido a un trauma craneoencefálico severo.

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la captura de Melani Salomé Sánchez por el delito de homicidio culposo, mientras la Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

El caso ha generado consternación en redes sociales, especialmente tras la difusión del video que muestra el momento previo al golpe. Familiares, amigos y compañeros de la universidad lamentaron profundamente la muerte de Camilo, a quien describieron como un joven responsable, alegre y apasionado por su carrera.