El anticipo en dinero que recibió el cantante Zair Guette antes de su última y fatal presentación

El dolor de perder a un hijo es indescriptible. Así lo expresa Linda Rago Henríquez, madre del cantante Zair Guette, quien fue asesinado el 14 de febrero de 2024 en el Valle del Cauca. En una entrevista exclusiva, Linda comparte su desgarrador testimonio sobre la trágica partida de su hijo, el vacío que ha dejado y la angustia de no conocer aún los detalles de su muerte.

Un hijo de corazón generoso

En sus palabras, Linda destaca el carácter de Zair, un joven lleno de vida y pasión por la música, pero también un hijo, hermano y padre excepcional. “Zair fue un buen hijo, un buen hermano, un buen padre, y sobre todo una persona con un gran corazón. A pesar de que algunas personas no lo veían así, él siempre pensó en ayudar a los demás”, comentó Linda.

El amor por la música desde pequeño

Zair mostró su pasión por la música desde una edad temprana. A los cinco años, comenzó a cantar en los actos cívicos de su colegio, destacándose por su voz y su carisma. “No lo hacía por necesidad, sino por su amor a la música. Siempre fue su pasión”, asegura Linda. A medida que creció, su talento se expandió y se inclinó hacia la música ranchera y las canciones de Vicente Fernández.

La transición del Cuerpo de Bomberos a la música

Aunque Zair comenzó a estudiar en el Cuerpo de Bomberos de Malambo a los 16 años y, más tarde, fue parte del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, su verdadera vocación estaba en la música. “A los 18 años, Zair se postuló para ser parte del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, pero finalmente, hace un año, tomó la difícil decisión de dejar ese camino y dedicarse plenamente a su carrera musical”, cuenta Linda.

El anticipo en dinero que recibió Zair Guette por su última presentación

Una de las revelaciones más impactantes de la entrevista fue el anticipo que Zair recibió para su última presentación. Según Linda, el 11 de febrero de 2025, Zair había recibido un anticipo de 12 millones de pesos (aproximadamente 3.000 dólares) por un concierto que debía realizar en Cali, pero solo le habían pagado la mitad, es decir, 6 millones. “El pago se hizo a través de un corresponsal bancario, y lo único que nos dijeron es que su manager era Blanca Salazar”, mencionó Linda.

Este pago previo a su muerte genera incertidumbre, ya que la familia no sabe si el anticipo estaba relacionado con alguna amenaza o si algo en la logística de la presentación desencadenó el trágico suceso. “El manager era Blanca, no Teddy, como muchos pensaban. Teddy era su acompañante y amigo, y se encargaba del sonido y la logística. Pero la verdad es que no sabemos nada de lo que realmente ocurrió esa noche”, agregó.

La búsqueda de respuestas

A pesar del dolor y el vacío que siente, Linda no ha dejado de buscar respuestas. “No descansaré hasta saber la verdad. Mi hijo no merecía morir de esa manera. Lo único que quiero es saber qué pasó y quién le quitó la vida”, afirma Linda, visiblemente afectada. La falta de apoyo de las autoridades ha agravado aún más su situación. “Las autoridades colombianas no nos han dado ninguna respuesta, no sabemos nada. Solo tenemos incertidumbre”, lamenta.

Un clamor por justicia

En medio del dolor, Linda ha pedido a las autoridades colombianas que esclarezcan la muerte de Zair y le den a la familia la paz que tanto necesitan. “Lo único que pido es que la verdad se sepa. Mis hijos, su esposa y yo necesitamos cerrar este capítulo. No descansaremos hasta que se haga justicia”, expresó Linda.

La tragedia de Zair Guette continúa siendo un enigma para su familia y la comunidad, que aún no tiene respuestas claras sobre lo que ocurrió esa fatídica noche. Mientras tanto, el recuerdo del gran cantante y su música sigue vivo en el corazón de todos los que lo conocieron.

Un legado musical y un vacío eterno

A pesar de la incertidumbre y el sufrimiento que enfrentan, el legado de Zair Guette permanece intacto. Linda Rago Henríquez continúa su lucha por la justicia, con la esperanza de que algún día se revele la verdad sobre la muerte de su hijo y su música siga siendo recordada.

En cada oración y en cada día, Linda sigue abrazando la memoria de Zair, quien, a pesar de su partida, sigue siendo una presencia viva en su vida y en la de quienes lo admiraban por su talento y su generosidad.