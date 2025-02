“Tu vida ahora se la lleva Jesús”: la premonitoria oración que recibió Zair Guette de un pastor antes de su trágica muerte

La Policía del Valle del Cauca ha iniciado una exhaustiva investigación para esclarecer las circunstancias que rodean el brutal asesinato del cantante Zair Guette y su mánager Teddy Vergara. Ambos fueron encontrados muertos con signos de tortura y múltiples impactos de bala en una zona rural de Ginebra, Valle del Cauca. Este crimen ha dejado consternadas a las comunidades tanto en el Valle como en Barranquilla, de donde eran originarios las víctimas.

En redes sociales ha circulado un video del momento en que el cantante Zair Guette recibió a Dios en su vida. En las imágenes se le observa entonando alabanzas con gran devoción en la iglesia Adoración en Barranquilla. Para algunos, el mensaje del pastor fue premonitorio: “Tu vida, ahora se la lleva Jesús, se la lleva Cristo a Jesús. Y ahora tú tienes la vida de Cristo en ti”, le dijo el religioso.

Zair Guette había hablado con el pastor el pasado 28 de enero, días antes de su muerte, y le había preguntado si él podía ir al cielo, otra de las preguntas que sorprendió al religioso. Durante su prédica del fin de semana, el pastor recordó con emoción a Zair, quien le había preguntado si, al partir de este mundo, podría llegar al cielo.

Este martes 18 de febrero, familiares, amigos y seguidores de Zair Guette y Teddy Vergara les dieron el último adiós en Barranquilla. Los cuerpos de ambos llegaron a la ciudad este lunes y fueron recibidos con una caravana desde la Funeraria Hispana hasta el cementerio Jardines de la Eternidad. El Cuerpo de Bomberos, del cual Guette hizo parte, también rindió honores al joven artista de 25 años, asesinado en Ginebra, Valle del Cauca, el pasado viernes 14 de febrero.

Este fue el mensaje premonitorio del pastor de la iglesia en Barranquilla a Zair Guette:

“Tu vida, ahora se la lleva Jesús, se la lleva Cristo a Jesús. Y ahora tú tienes la vida de Cristo en ti. Hace un par de semanas, por ahí, por el 26, 27 de enero, un gran amigo que amo con todo mi corazón cumplía años y celebró su cumpleaños en Medellín. Me invitó a un restaurante donde las luces bajan y otras luces crecen. Un amigo querido, un gran cantante, se bajó de la tarima y se sentó al lado de mi esposa y mío. Me dijo, ‘Pastor, yo podré ir al cielo’. Le respondí, ‘Hijo, ¿qué te tiene intranquilo?’. Le ofrecí una oración de aceptación y él la repitió conmigo. Me dijo, ‘Pastor, no me lo vas a creer, pero se siente muy rico’.

Y luego, cuando me dijo que mi cumpleaños sería el 13 de febrero, me hizo una promesa: ‘No hay poder humano que haga que yo no esté cantándote en tu cumpleaños’. Sin embargo, mi amigo no pudo cantar en mi cumpleaños, ya que el día de mi cumpleaños él y su mánager fueron asesinados. Mi amigo está cantando desde el cielo, y quiero dedicarle este homenaje en su memoria”.