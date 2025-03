Rompió el silencio: las sorprendentes revelaciones de la madre del cantante Zair Guette asesinado en Valle del Cauca.

“El dolor de perder un hijo es irreparable”. Así lo expresa Linda Rago Henríquez, madre del cantante Zair Guette, quien fue asesinado el 14 de febrero de 2024 en el Valle del Cauca. En una entrevista con el medio Impacto News de Sergio García, en Barranquilla, Linda abre su corazón y nos habla sobre el profundo dolor que siente por la muerte de su hijo, el vacío que ha dejado y la incertidumbre que persiste sobre su trágica partida.

P: Señora Linda, no es el mejor momento para conocernos, pero gracias por abrirnos sus puertas. En este momento tan doloroso por la muerte de Zair, un gran cantante. ¿Siente usted orgullo de su talento?

R: Totalmente. Eso no te lo voy a decir de que con su muerte se llevaron parte de mi vida, pero en nuestros corazones siempre va a estar porque fue un buen hijo, un buen hermano, un buen padre y una buena persona. Siempre tuvo un gran corazón, aunque muchas personas no lo vean así. Fue un ser humano excepcional, siempre pensando en ayudar a los más necesitados. Eso era lo que lo caracterizaba.

P: Cuando usted me dice que Zair era un buen hijo, ¿a qué se refiere exactamente?

R: Yo tengo cinco hijos, pero Zair siempre estaba ahí para mí. Estaba pendiente de mí en todo momento, especialmente porque mi salud no estaba en su mejor estado. Se preocupaba de que no me fuera a preocupar. Siempre estuvo allí para sus hermanos y para mí. Siempre estaba presente cuando lo necesitaba, sin importar la hora.

P: Señora Linda, ¿cómo fue la infancia de Zair? ¿En qué momento descubre que la música era lo suyo?

R: Desde los cinco años, Zair mostró su pasión por la música. En el colegio, en sus primeros años de primaria, ya se presentaba en todos los actos cívicos, y su estatura era tan pequeña que lo colocaban sobre una mesita para cantar música ranchera. Se inspiraba en “El Niño de la Mochila Azul” y, ya más grande, le gustaba cantar música de Vicente Fernández. No lo hacía por necesidad económica, sino por su amor a la música. La música era su pasión.

P: ¿Cómo fue su transición al Cuerpo de Bomberos y cuándo decide dedicarse plenamente a la música?

R: A los 16 años, Zair comenzó a estudiar en el Cuerpo de Bomberos de Malambo, y a los 18 años se postuló para pertenecer al Cuerpo de Bomberos de Barranquilla. Aunque había postulado para participar en “Yo Me Llamo”, la oportunidad de ser bombero parecía ofrecerle más estabilidad y seguridad. Sin embargo, hace un año, Zair tomó la difícil decisión de dejar el Cuerpo de Bomberos y dedicarse por completo a la música. Los horarios del bombero interferían con sus presentaciones, y él sentía que no podía cumplir sus metas musicales mientras seguía en ese trabajo.

P: ¿Qué le dice su corazón acerca de lo que pudo haber sucedido con Zair? ¿Cómo ocurrió todo?

R: Mi corazón me dice que tuvo que haber sido alguien que lo odiaba. Alguien con mucha envidia o resentimiento. No lo merecía. Como madre, veo cómo la gente a veces no valora lo bueno que era, pero él siempre fue un buen ser humano. Sabemos lo poco que nos han contado, pero todo indica que algo no está claro.

P: ¿Qué sabe usted sobre lo ocurrido el día de su muerte? ¿Cómo fue su último día?

R: El 11 de febrero, Zair llegó a Barranquilla desde Bogotá. Había estado haciendo unas diligencias personales con la madre de sus hijas. El 12 de febrero me sorprendió con una visita. Me trajo un almuerzo y, aunque en ese momento él me dijo que aún estaba en Bogotá, resultó que ya había llegado a Barranquilla esa misma noche. El 13 de febrero, vi un estado suyo en Instagram donde hablaba de un viaje y de cómo este definía muchas cosas para él. Esa fue la última vez que lo vi en redes sociales.

P: ¿Es cierto que Zair fue citado en Cali para una presentación y que le anticiparon 12 millones de pesos?

R: Según la mamá de sus hijas, sí, se le ofrecieron 12 millones por una presentación, pero solo le pagaron el 50% de la cantidad acordada, es decir, 6 millones. El pago fue realizado a través de un corresponsal bancario. Lo que nos dijeron es que su manager era Blanca Salazar, no Teddy, como muchos pensaban. Teddy era su acompañante y amigo, quien se encargaba del sonido y la logística de las presentaciones.

P: ¿Las autoridades han hecho algo al respecto? ¿Han investigado o brindado apoyo?

R: No, hasta el momento las autoridades no nos han dado ningún tipo de acompañamiento. No hemos recibido información de la Fiscalía ni de la Policía. No sabemos nada. Estamos completamente en la oscuridad sobre lo que realmente ocurrió.

P: ¿Cómo se siente como madre en medio de todo esto?

R: No tengo paz. No tengo vida tranquila. Aunque no lloro todo el tiempo, hay momentos en los que me quiebro. La pregunta constante es: “¿Qué pasó?” ¿Por qué a él? ¿Quién hizo esto? No tenemos respuestas. Mi hijo no merecía morir de esa manera.

P: ¿Qué le gustaría pedirle a las autoridades en Colombia?

R: Le pido a las autoridades que esclarezcan la muerte de mi hijo. Lo que más quiero es saber la verdad, sea cual sea. Mis hijos, su esposa y yo necesitamos paz. No descansaremos hasta saber qué sucedió.

P: Finalmente, ¿algún mensaje de madre para Zair?

R: Todos los días, en cuanto me despierto, le doy un beso y le digo que lo amo. Es difícil, pero lo hago. Le pido que me dé una señal desde donde está. Necesito saber qué pasó y quién le hizo esto. Es algo que me atormenta todos los días, y no tengo paz hasta que se esclarezca la verdad.

Linda Rago Henríquez, una madre que vive con el dolor de perder a su hijo, sigue buscando respuestas. La tragedia de Zair Guette sigue siendo un enigma para su familia, y la lucha por la justicia continúa. Mientras tanto, el recuerdo de su voz y su música permanece en el corazón de quienes lo conocieron y lo amaron.