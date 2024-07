Molestia porque Dayana Jaimes regaló toda ropa del closet de Martín Elías en vez de heredarla a su hijo

A través de la dinámica de la caja de preguntas de Instagram, la comunicadora social y creadora de contenido, Dayana Jaimes, compartió detalles sobre el closet de Martín Elías Díaz, el cual mantuvo intacto durante años después del fallecimiento del cantante vallenato en abril de 2017.

En su cuenta de Instagram, Jaimes reveló que ya no conserva la totalidad del closet de Martín Elías, aunque guarda algunas prendas significativas con la intención de construir un museo en homenaje a su esposo. Además, contó que donó parte del vestuario al Centro Cultural de la Música Vallenata (CCMV), que se está construyendo en Valledupar, donde también se instalará una escultura en cera del hijo de Diomedes Díaz.

“La verdad es que ya no existe. Me demoré bastante en recoger su ropa y sus cosas porque no me sentía lista, y un día me desperté y dije: ‘Llegó el día’ y comencé a recoger todo. Conservo las prendas más representativas, mientras que otras las he regalado. También doné algunas al Centro Cultural para que los visitantes puedan verlas”, explicó Dayana Jaimes.

Sin embargo, algunas personas no recibieron bien las declaraciones de la comunicadora social, criticándola por no haber regalado la ropa de Martín Elías a su hijo, Martín Elías Jr., aunque no se sabe si esto es cierto.

El closet de Martín Elías evoca sentimientos encontrados entre sus seguidores, quienes recuerdan momentos icónicos como el lanzamiento del álbum ‘Imparable’, donde el cantante lució una camisa ancha con un toro estampado. La intención de Jaimes de preservar y compartir el legado de su esposo mediante la creación de un museo y la donación de prendas a un centro cultural demuestra su compromiso con mantener viva la memoria del talentoso cantante vallenato. Aunque algunos no están muy de acuerdo con sus decisiones.