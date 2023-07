“Uno nunca lo supera”: Así fue cómo el hijo de Martín Elías se enteró de la muerte del cantante

Para los amantes de la música vallenata Martín Elías fue uno de los intérpretes de este género con mayor reconocimiento y talento. Sus canciones como ‘10 Razones para Amarte’ continúan vigentes incluso hasta estos días, convirtiéndose en una de las canciones clásicas del género.

Sin embargo, pese a la juventud y todo el talento, el cantante falleció a los 26 años luego de sufrir un accidente automovilístico. Martín Elías quien tuvo dos hijos, una niña y a Martín Elías Jr ingresó con fuertes heridas al centro médico y a las pocas horas se confirmó su fallecimiento.

Luego de 6 años de la muerte del cantante su hijo mayor habló por primera vez sobre cómo recibió la noticia y sobre como tuvo que enfrentarse a la dura realidad: “Yo estaba con Dayana, que es la mamá de mi hermanita. Yo sentí que pasó algo, la nana de mi hermana estaba con los ojos aguados. Literalmente es como una película y yo dije aquí algo raro pasó, confesó el joven de 16 años en medio de una entrevista con Hablando Claro.

Cabe mencionar que Martín Elías Jr fue el primer hijo del cantante, sin embargo, no es hijo de quien fuera la esposa del vallenatero, Dayana Jaimes. El adolescente contó que al comienzo no sabía la gravedad del accidente, pero que de repente comenzaron a circular las historias sobre que se necesitaban donadores de sangre.

El joven recuerda que hubo una llamada entre tantas, la que confirmó la muerte del artista y que al momento de recibir la noticia quebró en llanto y que subió a su habitación y rompió algunos de los objetos que había en el cuarto. Luego afirmó que admira la forma en la que fue capaz de sobrellevar aquel momento a la corta edad de 10 años.

“Admiro mi forma de llevarlo, porque yo hasta digo que no he superado por completo, me refiero que uno nunca lo va a superar, pero uno sabe cuándo hace su shock. Yo digo que lo he tomado extrañamente muy bien, para la gravedad del asunto”, dijo el joven quien también persigue el sueño de ser cantante.