¡Como chepitos! Air-e confirmó que cobra a morosos con funcionarias usando un megáfono ¿Es legal?

En redes, se hizo viral un video en el cual una funcionaria de la empresa de energía Air-e como un chepito, cobra a usuarios morosos usando un megáfono, en el barrio Villa Campestre en Barranquilla. Esto se evidenció en el video, allí la empleada, con el aval de la empresa de energía, envía un mensaje de pago inmediato, con un preaviso de 24 horas a gritos y además con el anuncio de corte. Incluso intimida con reportar a los morosos en Datacrédito, la operaria tendría un listado de los clientes en mora de la cancelación de la factura, que habría hecho público pese a que esta práctica no sería legal en Colombia.

El video fue compartido por residentes en el conjunto residencial Torres de Mallorquín, en Villa Campestre. La funcionaria advierte sobre la gestión de cobro para la Torre Uno de ese conjunto residencial. Un cliente de la empresa, que fue mencionado en el listado, informó que apenas lleva dos días con la factura vencida.

Por su parte, la empresa Air-e se pronunció sobre el tema en el siguiente comunicado en el cual confirma esta nueva y polémica modalidad de cobro.

”La empresa realiza constantemente jornadas de perifoneo con fines informativos, pedagógicos y de cobros, en aras de informar mantenimientos, uso eficiente de la energía y ofrecer planes de financiación a aquellos usuarios que necesiten normalizar su deuda con el servicio de energía. En el video no se identifica plenamente las personas, en ningún momento se dice que son morosos ni el monto de la deuda y si se le extienden una invitación a recibir información. La empresa no ha publicado ni difundido este tipo de actividades, razón por la cual no se hace responsable de la divulgación realizada por tercero, así como tampoco de las consecuencias que de ello se deriven”.

¿Es legal el cobro de funcionarios de Air-e con megáfono?

Pero, esta práctica, viola la sentencia Sentencia No. T-412/92 de la Corte Constitucional. El 17 de junio de 1992 el alto tribunal decidió acabar con los denominados ‘Chepitos’.

Estos personajes, con atuendos formales y sombreros, realizaban los cobros de créditos o facturas de forma extrajudicial mediante el escarnio público. La misma modalidad que están usando las ‘Chepitas’ de Air-e, al divulgar a los usuarios morosos.

La Sentencia No. T-412/92 trata un caso ocurrido en Bogotá cuando el cobrador de la firma CRESISTEMAS S.A. le manifestó a la peticionaria que si no cancelaba la obligación se vestiría de “chepito”.

”Y el ataque al derecho continuó con la vulneración cuando el cobrador apareció con el disfraz puesto en las dependencias de la división administrativa y financiera de la Universidad Católica de Colombia, en donde trabajaba la Sra. Ávila Castro como da cuenta la Srta. Doris Stella Romero Santos”, relata la Corte Constitucional”Por lo tanto, para esta Sala de Revisión, la actitud tanto de amenaza como de vulneración constituye un verdadero atentado al derecho a la honra de la Sra. Luz Marina Ávila Castro”, agrega el alto tribunal.

La Corte advierte en la sentencia que hay una violación de datos personales y de daño al buen nombre.

La empresa Air-e habría incurrido en lo anterior al divulgar los nombres de los usuarios morosos en el conjunto residencial Torres de Mallorquín, en Villa Campestre, según afirman testigos de los hechos, aunque la empresa lo niegue hasta el momento.

La compañía, fuertemente criticada por su servicio y los recientes apagones que han ocurrido por diversos daños en Barranquilla y Soledad, ahora habría adoptado una práctica prohibida en 1992.

Los usuarias en Barranquilla piden a la Superintendencia de Servicios Públicos que investigue el caso.