Habló padre de joven asesinado en fiesta en Puerto Colombia: contó su verdad sobre el Clan Vega Daza

Álvaro Luis Ospina Illera ha enviado un revelador derecho de petición a la Fiscalía, Procuraduría y Presidencia para desmentir su supuesta implicación en los crímenes de la familia Vega Daza en la masacre en Villa Campestre y la muerte de Roberto Vega Daza en Valencia, España. En el documento, Álvaro explica que los medios han tergiversado la muerte de su hijo de crianza, Jonathan José Ospino Illera, durante su fiesta de cumpleaños el 24 de octubre de 2022, en una casa campestre en Puerto Colombia. A pesar de que se ha insinuado que la masacre de la familia Vega Daza fue una venganza por la muerte de su hijo, Álvaro afirma que estas acusaciones son infundadas e injustas.

El hombre asegura que desde la muerte de su hijo ha sido objeto de rumores y acusaciones que intentan vincularlo con actividades delictivas. Sin embargo, Álvaro niega categóricamente tener algún tipo de relación con el crimen organizado y afirma que es un hombre de principios éticos y morales, lleno de amor y buenos valores. Enfrentando una situación de constante difamación y peligro para su seguridad y la de sus hijos menores, Álvaro pide garantías de seguridad jurídica y debido proceso para poner fin a esta nube de especulaciones que lo han perjudicado.

“Tuve un hijo de crianza de nombre Jonathan José Ospino Illera, a quien le arrebataron la vida el día 24 de octubre de 2022, mientras celebraba su cumpleaños número 21, en una cabaña de Puerto Colombia Atlántico, rentada por todos sus familiares para la mencionada celebración. No obstante, tanto los medios masivos de comunicación como algunas autoridades, de una manera irresponsable y por demás injusta, han identificado ese hermoso evento, tan especial y familiar para nosotros, como una narco fiesta, que montaje tan absurdo, cuando no se encontró ni siquiera un miligramo de alguna droga ilegal, como tampoco ningún narcotraficante asistió a dicho evento”, señaló Álvaro en el derecho de petición publicado por el portal Zona Cero.

En su derecho de petición, Álvaro expresa su deseo de que las autoridades investiguen a fondo los hechos que lo implican y aclaren su inocencia frente a las acusaciones infundadas en su contra. Destaca que él y su familia son las verdaderas víctimas en esta situación, ya que han perdido a un ser querido de manera trágica. Reclama justicia y protección para su integridad física y la de sus hijos, quienes se han visto afectados por las falsas acusaciones y el estigma que han generado en su contra.

En última instancia, Álvaro pide que se respeten sus derechos constitucionales y se le brinde la oportunidad de defender su honor y reputación de manera justa y transparente. Su petición está fundamentada en la necesidad de poner fin a la difamación y el hostigamiento que ha sufrido desde la muerte de su hijo, con el objetivo de restablecer su buen nombre y su tranquilidad emocional. Álvaro espera que las autoridades actúen de acuerdo a la ley y le concedan las garantías necesarias para aclarar su inocencia y restaurar su dignidad como persona.

Apartes textuales del derecho de petición del padre del joven asesinado en su fiesta de cumpleaños en Puerto Colombia, ocurrida el 24 de octubre de 2022.

“A raíz del arrebatamiento de la vida de mi hijo se ha venido especulando una serie de murmuraciones que ya hoy son vox populi, cuyo fin principal es elaborar un montaje donde se coloque o incluya mi nombre en un organigrama delincuencial, como miembro o jefe, lo cual es totalmente falso y con ello crear pánico, zozobra, temor, miedo, en las personas y en la sociedad en general contra mi persona, cuando es todo lo contrario porque fui educado con principios éticos y morales por mis padres, soy un hombre lleno de amor, ternura y cariño, yo no soy un criminal, no soy una persona que siembra terror ni nada de eso, yo siembro es amor, por eso acudo ante ustedes”, señaló el hombre en el documento.

Además afirmó que “desde la muerte de mi hijo de crianza, quise acudir a la Fiscalía General de la Nación a colocar una denuncia, pero no lo hice, porque preferí que las autoridades actuaran y solo hasta ahora, más de un (1) año después de ese fatídico día, es que vengo ante ustedes por la nube de especulaciones que se ha generado, ya no puedo más con esta situación, los medios de comunicación dicen cosas que no son, porque es claro que las víctimas somos nosotros, y nos quieren hacer ver como victimarios cuando ello no es así, cuando fuimos nosotros quienes perdimos a un ser querido”.

El padre del joven asesinado en su fiesta de cumpleaños solicitó que “con fundamento en la Constitución Política y los tratados internacionales sobre derechos humanos, se me brinde todas las garantías de seguridad jurídica y debido proceso, para que le pongan un freno, de una vez por todas, a esta situación, poniendo de presente que tengo hijos menores de edad”.