Novia rechazó a su prometido en el altar y el video se volvió viral en redes sociales: “pana, te salvaste”

El miedo de muchos al llegar al altar y lo que pocos esperan es que cuando las parejas se están casando digan el ‘no’ en plena ceremonia y así le pasó a un novio cuando estaba a punto de convertirse en el ‘marido’ de su ‘mujer’ hasta que la muerte los separe, pues la novia respondió a la pregunta ‘¿lo acepta como su esposo?’ con un rotundo ‘no’, lo que dejó hasta el juez que los estaba casando en la sorpresa.

En el video que circula por redes sociales se puede observar a la pareja en la ceremonia de matrimonio, mientras la persona encargada de casarlos les leía los juramentos que debían hacer. “Jessica Lucia es tú deseo de vivir y contraer matrimonio civil por el trámite notarial con Santiago Restrepo?” preguntó.

Pasaron unos segundos en los que a novia miró a su prometido, lo dudó y terminó diciendo que no. “No sé por qué hubieron inconvenientes precisamente hoy, no”, de fondo se escucha decir a uno de los invitados celebrar entre aplausos, “listo, perfecto, es lo mejor que pasó”.

La novia siguió hablando y justificó con que su prometido le había mentido, “Santiago me mintió, me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda la iba a pagar él, no sé, él se deja influenciar por el papá, mira cómo trató a mis hijos cuando llegué, no me caso, primero mis hijos” dijo la mujer.

De forma inmediata el hombre procedió a quitarle el anillo a la novia. En la grabación se observaba cómo el novio trataba de quitarle la joya pero no salía.

El video se volvió viral en redes sociales y los comentarios fueron bastantes, unos apoyando el novio y otros a la novia. “Te salvaste de un tacaño!!!! Tan pegao del anillo, fue lo único que le importó”, “Menos mal, no importa el gasto pero se salvó el man, Dios es grande y le evito un daño peor, a disfrutar la vida”, “Veo tanta tranquilidad en esa pareja que ella tomó la decisión correcta por los dos el nisiquiera se enoja, sabe que lo que ella dice es verdad, todo un caballero aceptar su no, sin groserías, ni nada así, un par de valientes que de seguro tendrán la oportunidad de ser felices”, “Joa pana volviste a nacer... si ves éste comentario algún día te digo: volviste a la vida. Disfrútala y no hagas como la mujer”, “Se salvó. Esa vieja le lleva como 15 años y encima tiene varios hijos, qué mal negocio era”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.