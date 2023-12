Extranjero agredió a policías cuando era expulsado de vuelo con rumbo a Miami

A través de las redes sociales se conoció el video en el que se observa el momento exacto de la agresión a policías colombianos por parte de un extranjero, que protagonizó una trifulca en un vuelo que salía de Barranquilla con destino a la ciudad de Miami. El hombre debió ser expulsado del avión antes de que pudiera despegar.

En las imágenes se observa el instante en el que ya estaba saliendo y le responde a un pasajero que le hacía bulla por la situación, con insultos y queriendo agredirlo. Los policías reaccionan intentado evitar que se devuelva y es cuando se desata el enfrentamiento.

Puede leer: Padres agreden a árbitro de fútbol porque no pitó a favor del equipo de sus hijos, en Barranquilla

Norteamericano agredió a policías colombianos cuando lo expulsaban de un vuelo

El hombre era acompañado por dos uniformados que subieron al avión para poder bajarlo y justo cuando ya estaban llegando a la puerta, se quiso enfrentar con un pasajero que lo rechiflaba por la situación.

“¡Fuck you!”, era el insulto con el que salía gritando y en un instante dice en inglés “tú desearías estar en Estados Unidos...”, pero el policía que va detrás no le permite continuar hablando, y le dice: “¡Hágale!”, por lo que lo empuja y es cuando el hombre se quita el morral y se devuelve para golpearlo.

En ese momento, todos los pasajeros gritan y el otro policía intenta intervenir, pero también es agredido por el sujeto que perdió por completo el control.

Sin embargo, otro uniformado ingresó al avión y lo haló por la parte de atrás, lo que permitió poderlo sacar y aunque el hombre se cayó al suelo, lo lograron sacar de la aeronave.

Pasajero se salió de casillas y agredió a policías cuando era sacado de un vuelo de Barranquilla a Miami pic.twitter.com/OwwXku9BeX — Luchovoltio (@luchovoltios) December 18, 2023

Las reacciones no se hicieron esperar y los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Con toda seguridad, no se atrevería a hacer eso en “United States””, “La fuerza pública no debe ser agredida y ellos no deben de agredir, los métodos de conciliación prevalecen, un ciudadano que rompe las normas de buena convivencia recibirá un comparendo con sanción económica @PoliciaBquilla” y “La autoridad se debe respetar, en Estados Unidos agreden a un Policía y tienen que afrontar un proceso judicial, aquí en Colombia se comete una contravención y todavía castigan al Policial que les corrige su error, la Ley 1801 del 2016 es clara imponer comparendo Art 35 . 1 irrespeto”.