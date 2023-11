Cartagena bajo el agua: fuerte aguacero dejó inundados cerca de 20 barrios

A través de las redes sociales se conocieron las impactantes imágenes de las inundaciones en Cartagena este miércoles, 1 de noviembre, en donde cerca de 20 barrios se vieron afectados. Además, el centro histórico también resultó con sus plazas turísticas llenas de agua. Hasta el momento las autoridades no han informado la cantidad de daños y damnificados.

Hasta el momento se asegura que cerca de 20 barrios del sur de la ciudad están inundados entre los que están: 20 de Julio; Antonio José de Sucre; Policarpa: Los Cerezos; Nuevo Milenio; Las Palmeras; Villa Rosita: Boston; Fredonia; Olaya Herrera; San Fernando; San Pedro; Medellín; El Socorro; San José de los Campanos; Los Ciruelos; Flor del Campo; Urbanización La India y El Pozón

Puede leer: En canoa salen los cartageneros de sus barrios tras ocho horas de lluvias e inundaciones

Cartagena inundada tras fuertes aguaceros

Los usuarios de internet comentaron las impactantes imágenes diciendo que: “Impactante ver cómo las imágenes de Cartagena inundada se repiten año tras año en esta temporada. Con el agravante que incluso, las nuevas construcciones también suman damnificados”, “Cartagena inundada. Será que nunca va a haber un mandatario que trabaje en el problema de las basuras? Es aterrador la falta de sentido de pertenencia en el sector Caribe, porque no es solamente en Cartagena” y “Imágenes del centro de Cartagena inundada con agua negra enfurecen mucho. Los candidatos a gobernar prometen solución en campaña pero llegan a la alcaldía y no hacen nada durante cuatro años. Es un olor apestoso!”.

También le puede interesar: Emergencia invernal en Caribe: las lluvias no cesan mientras producen más daños

Mientras que otros no han podido llegar a sus casas: “Bajando de Turbaco, no encuentro modo de llegar a mi casa, Cartagena está en su zona sur, completamente inundada. Necesitamos solucionar el problema de drenaje pluvial de la ciudad urgentemente, no podemos seguir normalizando esto”.