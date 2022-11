Emergencia invernal en Caribe: las lluvias no cesan mientras producen más daños

Con el fin de atender las emergencias provocadas por la ola invernal, el alcalde de Cartagena William Dau Chamat, junto al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), Javier Pava, y el director de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), Fernando Abello, inspeccionaron algunas de las zonas más afectadas en Cartagena, para seguir llevando apoyo institucional a los ciudadanos.

El primer punto supervisado fue el sector de Kennedy, en el cerro de La Popa, donde se hizo el diagnóstico preliminar de las afectaciones, puntualmente en zonas con alto riesgo de deslizamientos, con el fin de brindar soluciones con enfoque de protección y garantías de bienestar a la comunidad.

El recorrido continuó en el corregimiento de La Boquilla, sector Marlinda, que se encuentra con alto nivel de represamiento de aguas. Para esta población se dispuso un equipo de Gestión de Riesgo para mitigar la situación.

“Anoche instalamos un PMU, en Cartagena estamos empezando los temas operativos, hemos hecho el recorrido por La Popa, donde encontramos familias afectadas por los deslizamientos, que requieren atención inmediata y en Marlinda con inundaciones que afectan, sobre todo, la comunicación y transporte hacia otros sectores”, explicó Pava

El alcalde Dau destacó el respaldo recibido a través de Gobierno. Mañana empezarán a llegar 10 mil ayudas provenientes de la Nación, para complementar el trabajo que adelanta la administración local.

“El apoyo del Gobierno hasta ahora ha sido magnífico, la delegación arribó ayer y apenas llegaron nos reunimos y hablamos los compromisos. Entre hoy y mañana están llegando los primeros kits de ayuda humanitaria que viene de parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y el sábado esperamos dos cargamentos que vienen de parte del Departamento de Prosperidad Social”, dijo el alcalde.

Además de la asistencia humanitaria, otra de las iniciativas que serán impulsadas por la nación son los comedores comunitarios. En Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social - Pedro Romero, ya se encuentran 9 comedores activos para brindar alimentación recién hecha a las personas.

“En complemento a los kits de ayudas, estamos implementando un nuevo modelo que el presidente ha llamado ollas comunitarias, que nos permita garantizar comida caliente y de manera permanente, especialmente en emergencias que son de mayor duración”, aseguró el director de la UNGRD.

De acuerdo al más reciente reporte, el Distrito ha atendido emergencias en Daniel Lemaitre, Paseo de Bolívar, La María, Henequén, Antonio José de Sucre, Loma del Congo, Pablo Sexto, Nariño, Loma del Diamante, La Esperanza, Nueva Venecia, Lo Amador, Olaya Herrera, Kennedy, Loma del Marion, El Carmelo y La Victoriano.

Desde el PMU el gobierno nacional apoyará 24 horas las solicitudes que Cartagena tenga, bajo la coordinación del director del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGDR), Javier Pava. Y se definió una hora de ruta de maquinaria amarilla para limpieza y drenaje de los canales y garantías por la parte estructural para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir en años siguientes.

Finalmente, la coordinadora de Comité Barrial de La Popa, explicó la labora que vienen adelantando como primeros respondientes de sus comunidades, para alertar e informar a sus vecinos los puntos, líneas de atención de emergencias y mecanismos de prevención.

Luego de finalizar el segundo Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en Piojó, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, anunció que se hará un estudio técnico en temas de geología y geotecnia, para determinar las causas de los movimientos de masa que afectaron 82 viviendas y el cementerio del municipio. Más de 600 personas quedaron damnificadas en

“Solicitamos un estudio técnico en temas de geología y geotecnia, contamos con el acompañamiento de una comisión de la Sociedad de Ingenieros, quienes nos dieron unas recomendaciones muy especiales, las cuales vamos a poner en práctica; como es la instrumentación de la zona que tuvo el movimiento, a través de unos inclinómetros para poder monitorear y que esa medición nos sirva de herramienta para la toma de decisiones”, indicó la gobernadora del Atlántico.

Asimismo, la mandataria departamental agregó que “en este momento la prioridad en Piojó es que todas las familias que hemos evacuado de la zona de alto riesgo tengan en donde dormir esta noche, para lo cual se les está entregando los subsidios temporales de arriendo y estamos evaluando la posibilidad de tener un albergue temporal para esas cinco o 10 familias que definitivamente no han encontrado adonde ir. Seguimos con mucha vigilancia por parte de Policía y Ejército, para que en la zona donde hay deslizamiento no entre nadie y no se exponga la vida de la gente”, resaltó.

Al finalizar el PMU, la mandataria se trasladó de inmediato a Cartagena para encontrarse con la primera dama, Verónica Alcocer, y el ministro del Interior, Alfonso Prada, “para ver de qué manera el Gobierno Nacional puede apoyar al departamento del Atlántico para atender la emergencia de este fin de semana”, destacó.

Sobre el estudio técnico, la secretaria de Infraestructura del Atlántico, Nury Logreira, explicó que el objetivo es “definir la forma en la que se está moviendo el terreno, cómo son los desplazamientos, para que nos dé la medición de asentamiento y de dirección para saber hacia donde se está moviendo la masa”.

Néstor Escorcia, presidente de la Sociedad de Ingenieros, dijo que luego de realizar un recorrido por la zona afectada evidenciaron que se trata de una “falla rotacional bastante grande, debido a la parte hidrogeológica, ya que ha llovido mucho, y debido a la condición del terreno, este ha cedido y se ha deslizado. Esto adicionado al tipo de suelo que tenemos en Piojó, que son arenas expansivas y dispersivas, se produce el movimiento en masa que ha producido los deslizamientos. También han influido unas excavaciones y extracción de materiales en el lecho del arroyo”, sostuvo Escorcia.

El director de la Defensa Civil del Atlántico, mayor Néstor Rodríguez, afirmó que “la totalidad de las familias afectadas en Piojó fueron reubicadas y tienen un lugar seguro donde pasar la noche. Tenemos a la Cruz Roja, Defensa Civil y grupo Ponalsar haciendo un conteo de las casas que están derribadas y se han entregado todas las ayudas que han llegado desde los centros de acopio dispuestos por la Gobernación. El llamado a la comunidad es a seguir alerta e informar cualquier eventualidad a las instituciones de socorro. Las empresas de servicios públicos ya están reactivando el suministro de luz y gas”.

En los dos puntos de acopio habilitados por la Gobernación en Barranquilla, se recibieron más de 5.500 ayudas a corte del mediodía de este lunes, que fueron entregadas a las familias damnificadas en Piojó.

Solicitan ayuda en Valledupar y Cesar

El alcalde de Valledupar, Mello Castro, confirmó la entrega de materiales de construcción a 50 familias damnificadas de los corregimientos Las Raíces, Guacoche y Guacochito, inundados por el desbordamiento de los ríos Seco y Badillo. La administración llevó láminas de zinc y cemento, además de alimentos y kits de aseo.

Igual ocurrió en el municipio de Bosconia (Cesar), en donde la semana pasada el 80 por ciento de la población quedó inundada.

Hasta esa población del Cesar el Gobierno Nacional despachó 8 toneladas de alimentos para los 15.000 damnificados. Las Asociaciones de Ganaderos de Bosconia y Astrea entregaron ayuda consistente en hamacas, aceite y otros elementos.

Las cifras: 80 casas terminaron colapsadas dejando a 600 personas damnificadas en Piojó, Atlántico