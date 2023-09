Aplazaron audiencia de Julio Gerlein en caso de Aida Merlano porque su defensa iba en avión que aterrizó de emergencia

Por un incidente de último momento esta audiencia tuvo que cancelarse debido a esta emergencia. Como se conoció este miércoles un vuelo de Avianca tuvo que aterrizar en fuera de itinerario en Montería. En el vuelo se encontraba personal clave que asistiría a esta diligencia, en proceso judicial contra Julio Gerlein, que se encuentra en sus instancias definitivas. Este miércoles 13 de septiembre se reanudaría la audiencia de juicio en contra del poderoso empresario por corrupción al sufragante y concierto para delinquir, mismo caso que enloda a la exsenadora Aida Merlano y al exsenador Arturo Char.

Sin embargo, el aplazamiento de la audiencia se debió a que la defensa del procesado se encontraba precisamente viajando en el avión de Avianca, con destino a la ciudad de Barranquilla, que tuvo que aterrizar de emergencia en Montería por problemas eléctricos, así le aseguraron los abogados de Gerlein al juez.

De igual forma, y según lo confirmado por una fuente judicial a El Tiempo, en la nave iban Guillermo Uribe, suplente de la defensa y quien iba a realizar este miércoles unos interrogatorios claves dentro del proceso.

Por lo tanto, la fuente le aseguró al medio que en el avión también se encontraban “uno de los investigadores de la oficina de Jaime Lombana, titular de la defensa, y quien se encontraría fuera del país”.

Por estos motivos la audiencia no pudo darse. Esperan que sea reprogramada en otra fecha.

También ante la Corte Suprema de Justicia, Aida Merlano se refirió todo el tiempo a “Julio” como la persona que estaba detrás de todo, que le dio poder, que le compró votos, que ayudó en todas sus pretensiones. Aseguró que él invirtió más de 2.700 millones de pesos en comprar votos para elegirla al Senado. Sin embargo, Gerlein tiene una versión diferente.

“Hay una recompensa que me llama de sobremanera la atención y es que logro escaparme de los captores, de las personas que ayudaron a fugarme, porque sí, yo me fugué de una clínica con la ayuda —como lo dije anteriormente— de la familia Char y de la familia Gerlein. Cuando hablo de la familia Gerlein no me refiero a Julio Gerlein, quien fue mi compañero sentimental durante muchos años. Yo me refiero a su hijo Julio Eduardo, me refiero a su hija Margarita Eugenia. Me refiero a la familia Char, en cabeza de Fuad Char, de Alex Char, de Arturo Char y también de Katia Nule porque estaban todos reunidos cuando me hicieron una videollamada desde el teléfono de Julio Gerlein y todos ellos estaban reunidos con la persona que vi luego de la fuga, en el apartamento donde me tenían escondida en Bogotá”, dijo entonces a Vicky Dávila, directora de Semana.