La Fiscalía radicó la solicitud de imputación y medida de aseguramiento en contra de la expareja y compañero sentimental de Aida Merlano, el empresario Julio Gerlein y de dos abogados, dentro de la investigación por la fuga de la excongresista.

Sobre el caso, se indagan las visitas a la cárcel El Buen Pastor de los abogados Diego Muñetón y Teodoro Antonio Deyong sin que representaran a Merlano.

Por esos hechos, se les imputarán a los dos juristas y al empresario Julio Gerlein los delitos de soborno en actuación penal. Además, se pedirá medida de aseguramiento.

Historia de la relación entre Julio Gerlein y Aida Merlano

Julio Gerlein es el hermano del fallecido senador Roberto Gerlein del Partido Conservador. Conoció a Aida Merlano durante las campañas políticas de su hermano cuando la entonces joven Merlano y su familia eran promotores políticos en los barrios populares de Barranquilla. Aida en varias declaraciones ha dicho que Julio Gerlein “el tipo que me lo dio todo”. De hecho, asegura que él le prometía que sacaría adelante todas sus pretensiones políticas. “Julio siempre financió mis campañas”, aseguró entonces la excongresista, al aceptar que llegó al Congreso con votos comprados producto de una maquinaria electoral. Según dijo entonces a Vicky Dávila en Semana, su error fue haber sostenido una relación que resultó siendo tóxica.

Expareja de Aida Merlano, Julio Gerlein fue llamado por la Fiscalía para que responda por su fuga

También ante la Corte Suprema de Justicia, Aida Merlano se refirió todo el tiempo a “Julio” como la persona que estaba detrás de todo, que le dio poder, que le compró votos, que ayudó en todas sus pretensiones. Aseguró que él invirtió más de 2.700 millones de pesos en comprar votos para elegirla al Senado. Sin embargo, Gerlein tiene una versión diferente.

“Hay una recompensa que me llama de sobremanera la atención y es que logro escaparme de los captores, de las personas que ayudaron a fugarme, porque sí, yo me fugué de una clínica con la ayuda —como lo dije anteriormente— de la familia Char y de la familia Gerlein. Cuando hablo de la familia Gerlein no me refiero a Julio Gerlein, quien fue mi compañero sentimental durante muchos años. Yo me refiero a su hijo Julio Eduardo, me refiero a su hija Margarita Eugenia. Me refiero a la familia Char, en cabeza de Fuad Char, de Alex Char, de Arturo Char y también de Katia Nule porque estaban todos reunidos cuando me hicieron una videollamada desde el teléfono de Julio Gerlein y todos ellos estaban reunidos con la persona que vi luego de la fuga, en el apartamento donde me tenían escondida en Bogotá”, dijo entonces a Vicky Dávila, directora de Semana.