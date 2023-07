Aida Victoria Merlano y la reflexiva frase que le dijo su madre

La espectacular Aida Victoria Merlano con cada una de sus publicaciones llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital.

Para la empresaria siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, y esta no ha sido la excepción, pues ahora ha hablado de lo que muchos creen sobre la felicidad de tener algunas cosas.

“Me estoy acordando de una llamada que tuve con mi mamá hace dos años en la que yo le decía ahorita yo vendo el apartamento y me compro la casa de mi sueño y me dijo ‘Uy hija, definitivamente uno siempre está buscando el centavo para el peso y si no era feliz con lo que tienes no vas a ser feliz con lo que te falta’”, indicó en primera instancia Aida Victoria Merlano.

Indicó que le costó entender esas palabras de su madre, y que siempre reinaron los condicionamientos sobre lo que sería la verdadera felicidad, al punto que creer que está se encuentra en el epicentro de las necesidades.

“Y esa es una frase tan compleja que yo no entendía el mensaje, sino hasta tiempo después. Yo voy a ser feliz cuando encuentre el amor de mi vida, yo voy a ser feliz cuando me den el trabajo de mis sueños, yo voy a ser feliz cuando compre el carro, cuando compre la casa, cuando, cuando y entonces uno empieza a creer que la felicidad radica en lo que le falta”

“Si no eres feliz con lo que tienes no serás feliz con lo que te falta porque siempre en la vida habrá faltantes. Si uno no tiene la capacidad de ver la felicidad desde el presente el día que uno llegue a ese futuro con esas cosas que uno anhela igual seguirá creyendo que la felicidad está en lo que viene después” — Aida Victoria Merlano

Lo que hace feliz a Aida Victoria Merlano

Recordó que alguien alguna vez le dijo que cuando ella saliera de sus problemas legales sería la mujer más feliz del mundo, lo que la llevó a cuestionarse qué pasaría con su felicidad en caso de no poder salir de ellos.

Precisó que en la actualidad no conoce qué es lo que será de su vida en un mañana, pero enumeró algunas de las situaciones que le brindan felicidad como cargar un chivo, así como tener un padre con mucha vitalidad pese a que su mamá no esté en libertad para compartir con ella.

Así como la capacidad de erizarse con canciones que la hacen llorar. Precisó que no hay que dejar las ambiciones y anhelos que se tienen de lado, pero que hay que recordar que la vida es un momento.