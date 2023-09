El joven Jerry Figueroa se encontraba muy emocionado de poder ver la despedida de uno de sus ídolos de Junior, el arquero Sebastián Viera, a quién lo homenajearon en una multitudinaria ceremonia, el pasado 8 julio, en el estadio Metropolitano de Barranquilla con las tribunas llenas, sin embargo Jerry no pensó que esta sería su última cita con el equipo tiburón tras un largo mes de una recuperación que no avanza para tristeza de su familia, en una clínica de Barranquilla, donde no ha podido despertar de un estado de coma pese a estar con los ojos abiertos.

La condición de Jerry se llama coma vigil o en vigilia cuando el paciente está despierto y consciente, pero es totalmente incapaz de producir respuestas motoras, o tiene un repertorio muy limitado de movimientos (parpadeo, rotación de la cabeza), según la web especializada Intramed.

Joven juniorista quedó en estado de coma con los ojos abiertos tras ser arrollado por un Transmetro

¿Por qué terminó Jerry en ese estado? Antes de la despedida de Sebastián Viera, el hincha, como miles de que se dirigían al estadio ese 8 de julio, no usó el puente peatonal que estaba a unos cuántos metros, también estaba abarrotado de público y para llegar más rápido decidió cruzar la vía, pero en ese momento, se presume que un bus de Transmetro lo habría atropellado.

Lamentablemente, no han quedado registros de los hechos, sólo unos videos que han sido compartidos en redes. La familia de Jerry pide una investigación más a fondo de las autoridades, porque no aparecen los videos de las cámaras de la zona y tampoco los videos del propio bus de Transmetro.

“Solicitamos a Transmetro la cámara del bus para ver cómo fue, queremos saber si lo empujaron o si se cayó. Ellos se han negado a darnos esta información. Primero nos dijeron que el bus no tenía cámaras, después vimos un video circulando por redes sociales que se les envió como prueba diciéndole que sí, sin embargo se han seguido negando. Tanto Transmetro como Sistur, el operador del bus, se tiran la pelotica y se han negado a darnos alguna explicación de lo que pasó”, dijo la madre del joven al portal Zona Cero.

Un funcionario de Transmetro se comunicó con la familia en los primeros días después del infortunio, no obstante tampoco volvió a reportarse: “Hubo un funcionario de ellos que me llamó en los primeros días y cuando ya se acabó el SOAT del carro -venía por un valor de 31 millones de pesos-, que lo único que duró fue una semana en donde atendieron a mi hijo en la clínica La Victoria, me dijeron que buscara a donde llevarlo que se había acabado el SOAT. De allí los gastos han corrido por cuenta de nosotros y Mutual Ser, la EPS que tiene mi hijo, con eso lo hemos atendido hasta ahora”, detalló.

Otra de las versiones de los hechos explica que el joven se habría caído en medio de los empujones de la multitud, que se dirigía a la localidad norte del estadio. Hasta el momento Transmetro no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso.