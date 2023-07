Con el lema “se hace y no se roba” Marco Orozco reunió 95 mil firmas contra el Charismo en Barranquilla

Marco Orozco, el joven empresario barranquillero, quien fue director del medio digital con mayor impacto e interacción del país, @ultimahoracol, acabó de entregar este miércoles a la Registraduría Nacional de Colombia más de 95.0000 firmas para avalar por el movimiento independiente Ciudadanos 1A, su candidatura a la Alcaldía de Barranquilla 2024 – 2027.

Marco Orozco reunió 95 mil firmas contra el Charismo en Barranquilla

Bajo la consigna “Se Hace y No Se Roba”, el profesional en Negocios Internacionales quiere competirle a los Char gerenciando con ética, carácter y buenas ideas; pilares bandera en su candidatura. Orozco sabe que se enfrenta a una ciudad que ha estado gobernada por familias políticas tradicionales, pero confía en que su voz sea un faro para todos los jóvenes y ciudadanos que quieren unirse a su campaña.

Desde @ultimahoracol (medio donde estuvo hasta diciembre de 2022 para dedicarse a la campaña), Marco fue radical en rechazar recursos públicos de pauta oficial para comerciales de alcohol, cigarrillo y apuestas deportivas. Para el candidato una base sólida en valores no es negociable en su campaña y junto a un fuerte deseo de servir a la comunidad, quiere conquistar a los barranquilleros para traer más prosperidad y armonía social a la ciudad.

Cabe recordar que Marco no presentó apoyo de ningún partido político, debido a que su candidatura es independiente con su Movimientos Ciudadanos 1A.

“Hemos construido proyectos exitosos con una visión social que a la gente le ha gustado. Queremos hacer eso que hemos hecho a nivel nacional, con proyectos como Última Hora Col, a nivel local, ahora. Es muy curioso, porque uno normalmente sale de lo local a lo nacional, pero en mi caso fue al revés, pero con mucha ilusión. Lo que más queremos es que nuestra ciudad salga adelante. Un buen administrador de una ciudad debe tener una capacidad fundamental, que es priorizar, porque los recursos son limitados. Si, con los recursos que tengo, los empiezo a despilfarrar, en cosas que son del tercer orden, o que ya están medianamente cubiertas, para dejar de lado inversiones que sí son importantes o prioritarias, no estoy siendo un buen administrador, soy un buen ejecutor quizás. Si vamos a invertir 350 mil millones de pesos en un proyecto como el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, cuando ya tenemos un Malecón, parques públicos, cuando hay todo un potencial en el Carnaval, en la cultura barranquillera para fomentar el turismo, que ya está medianamente cubierto, por qué eso no se invierte en el transporte público, que es prioritario y de gran urgencia. Uno no entiende. Una inversión de 350 mil millones de pesos, se convierte en 350 buses eléctricos, que son los más costosos y con ellos se habilitan 12 mil puestos más en el transporte público. Yo lo que le quiero transmitir a la ciudad es una visión de una gerencia ética, porque sabemos que en los negocios de la Alcaldía se acercan a sus contratistas “amigos”. La política del “roban pero hacen” se tiene que ir de Barranquilla, por una política de honestidad en la que “se hace y ¡NO! se roba””, dijo Marco en entrevista con PUBLIMETRO.