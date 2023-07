Diomedes Díaz y su devoción a la Virgen del Carmen: estos son los números de la lotería relacionados a esta fecha

Por su devoción, canciones y el fervor que le profesaba a la Virgen del Carmen, el cantante vallenato Diomedes Díaz es recordado este 16 de julio en el Caribe y en Colombia, en esta festividad por su canción ‘Un canto celestial’ entre otras, que también fueron asociadas a su acordeonero Juancho Rois.

Cabe recordar que en el programa ‘Yo, José Gabriel’, Diomedes Díaz explicó su relación con la Virgen del Carmen.

“Es tradicional con la familia, pero a mí me marcó más porque es algo que yo siento espiritualmente, yo no venero la imagen, la respeto sí, pero lo que yo siento por Virgen del Carmen es algo por dentro, yo no rezo, yo no oro, yo no le pido, yo me encomiendo a la Virgen no más, entonces yo diría que es por la tradición”, dijo el artista.

Y agregó que “soy devoto de ella y ando con ella por todas partes (…) me ha favorecido de muchas cosas”.

De igual forma, en el tema ‘Mi Muchacho’ también menciona a la Virgen del Carmen donde resalta “El 16 de Julio es la fiesta de la virgen del Carmen”.

De igual forma, en un video inédito, el cantante vallenato le dedica varios versos a la Virgen del Carmen, su amuleto o imagen de fe siempre estuvo con él.

“Ay Virgen del Carmen hija, hasta cuando me vas a tener dando vuelta por ahí, recógeme, recógeme”, dijo Diomedes junto a Iván Zuleta, en la caseta Arena, en Riohacha.

En la región Caribe, el 16 de julio se celebra como una fiesta patronal religiosa, muy importante donde salen procesiones, caravanas por tierra y en el mar recordando a la patrona de miles de costeños.

Los números de la lotería de Diomedes Díaz asociados a la Virgen del Carmen:

Se trata del número 1622, 16 (día de la Virgen del Carmen) y 22 (día de su muerte).

Joaquín Guillén, mánager de Diomedes Díaz ha entregado el siguiente listado de números a los seguidores:

1222 (mes y día de fallecimiento de Diomedes)

2622 (día de nacimiento y fallecimiento)

1957 (año de nacimiento)

5726 (año y día que nació)

2213 (día y año que murió)

0526 (mes y día que nació)

1622 (día de la virgen del Carmen y día de su muerte)

También figuran los números 1325, 5757, 7006, 6438 y 2364, todos relacionados con la extensa trayectoria y vida del artista.

La iglesia que le prometió Diomedes Díaz a la Virgen del Carmen

En esta fecha, muchos recuerdan la promesa que Diomedes Díaz le hizo a la Virgen del Carmen de construirle una iglesia. Esta manda a la virgen, el Cacique no la pudo cumplir. Esta promesa la hizo cuando el Cacique de La Junta cayó en cama muy enfermo. “Que si me para de aquí le hago una iglesia en el Valle”, prometió Diomedes Díaz a la Virgen del Carmen en su canción “Volver a vivir”.

Esta historia fue contada por el portal País Vallenato. Corría el año 1998 y el Cacique de La Junta, con profundos dolores en el cuerpo que le impedían la movilidad, reducido a una silla de ruedas afectado por la enfermedad Guillain Barré, se aferró a su Santa Patrona, a la que durante toda su vida le demostró fe y devoción.

El milagro se cumplió y Diomedes volvió a caminar, su inconfundible voz siguió activa para sus seguidores y continuó profesando fe a la santísima, pero nunca construyó la iglesia de la que tanto habló.

En sus canciones y presentaciones Diomedes demostró su admiración por la Virgen del Carmen, le enviaba saludos, se encomendaba a ella, tenía su imagen en diferentes tamaños, incluso la cargaba colgada en su pecho, en un dije guindando de una gruesa cadena de oro.

“Virgen del Carmen, dame vida, dame salud, que lo demás lo pongo yo”. “¡Ay! Virgen del Carmen, dame licencia señora, dame licencia”, decía El Cacique en sus cantos, pero la salud y la licencia se le acabó, y la iglesia no se construyó.

La historia fue corroborada por Joaquín Guillén, quien fue su mánager y gran amigo, manifestó que las diligencias religiosas se cumplieron, la Diócesis de Valledupar lo aprobó, pero “el Cacique se rodeó de personas, de mujeres, que en lugar de ayudarlo lo apartaron de sus buenas intenciones y dejó en un segundo plano la promesa que hoy podría estar dejando las consecuencias”.

En vista de que Diomedes no concretaba el proyecto, la Diócesis de Valledupar construyó la iglesia en el barrio Don Carmelo, en un terreno que los hermanos Morelia donaron al Cacique de La Junta.

Incluso, narró Guillén, él estaba al tanto de las campañas que se pretendían desarrollar para lograr esa obra, que más que un sueño era una promesa que Diomedes había hecho a su virgencita, a su protectora.

“La campaña consistía en que cada fanático donara cinco ladrillos, era una obra hermosa que se pretendía cumplir y estábamos seguros que se lograría, pero Diomedes se centró en otras cosas hasta que la muerte lo sorprendió”, afirmó sobre esta iglesia que el Cacique no pudo terminar.

Cierres viales para las procesiones de la Virgen del Carmen en Barranquilla

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla informó a la ciudadanía que se han programado para el domingo 16 de julio de 2023, por la celebración del día de la Virgen del Carmen, varios cierres viales en la ciudad.

Por la caravana de la parroquia Nuestra Señora del Carmen los cierres viales serán desde las 4:00 hasta las 6:00 de la mañana, en los siguientes puntos:

Recorrido

Se iniciará en el Boulevard de la Iglesia del Carmen por la carrera 47 en sentido Occidente-Oriente hasta la carrera 50 con la calle 45(Avenida Murillo), dobla a la derecha y sigue por la calle 45(Avenida Murillo) hasta la carrera 21, dobla por la derecha y toma la carrera 21, sigue por la carrera 21 hasta la carrera 21B con calle 70C, y dobla a la derecha y sigue por la calle 70C hasta la carrera 27, dobla a la derecha y sigue por la carrera 27 hasta la calle 70B, sigue en la calle 70B hasta la carrera 38, dobla a la izquierda hasta la calle 72, después dobla a la derecha y sigue por la calle 72 hasta la carrera 54, dobla a la derecha y sigue por la carrera 54 hasta la calle 54, dobla a la derecha y sigue por la calle 54 hasta la carrera 50, dobla a la derecha y sigue por la carrera 50 hasta llegar a la Iglesia del Carmen.

Por la misa campal organizada por la parroquia Nuestra Señora del Carmen se ha programado de las 4:00 hasta las 6:00 de la tarde, el cierre total de los siguientes tramos viales:

Carrera 50 entre calles 55 y 57.

Carrera 47 entre calles 55 y 57.

Desvíos:

Los conductores que transiten por la Carrera 50, deberán tomar la carrera 53, y los conductores que transiten por la Carrera 47, tomarán por la carrera 46.

Por la procesión organizada por la parroquia Nuestra Señora del Carmen se ha programado cierres de vías para el domingo a partir de las 4:00 hasta las 6:00 de la tarde en las siguientes vías:

Se iniciará desde la parroquia Nuestra Señora Del Carmen, tomará por la carrera 47 hasta la calle 55 y dobla hacia la izquierda, sigue por la calle 55 hasta la carrera 53 y dobla a la izquierda y sigue por la carrera 53 hasta la calle 66 y sigue por la calle 66 hasta la carrera 47, dobla a la izquierda y sigue por la carrera 47 hasta llegar a la calle 55 dobla a la izquierda y sigue por la carrera 50 hasta llegar a la iglesia Nuestra Señora Del Carmen.

Desvíos:

Los conductores que transiten por la Carrera 50, se deben desviar por la Carrera 53.

Los conductores que transiten por la Calle 66, se deben desviar por la Calle 68.

Los conductores que transiten por la Carrera 47, se deben desviar por la Carrera 46.

Los conductores que se desplazan por la Calle 55 en sentido sur-norte, girarán hacia la izquierda en la Carrera 50, seguirán por ésta en dirección hacia la Carrera 53 o la Carrera 54.