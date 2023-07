Alfredo Sabbagh, columnista que criticó la compra de El Heraldo por la Revista Semana, no volverá a escribir en el periódico

Un reconocido columnista del diario El Heraldo, de Barranquilla decidió terminar su participación como columnista independiente con el diario luego de que los accionistas del periódico decidieran venderlo a la Revista Semana.

A través de una columna de opinión para el diario que escribió más de 10 años, el columnista y productor de televisión criticó la compra de la Revista Semana al diario El Heraldo.

“Que la Costa Atlántica se quede sin el que con justicia fue llamado el diario más importante de la región no debería alegrar a nadie. El que una ciudad que se vanagloria pomposamente de ser polo de desarrollo nacional no sea capaz de sostener un medio local con la tradición y arraigo que EL HERALDO tiene es un muy mal síntoma. Algo, o mucho, no se hizo bien.”

“En el caso de EL HERALDO, y no creo que nadie deba molestarse por decir lo que es de público conocimiento, la falta de cohesión y objetivos comunes de las familias aún propietarias generaron fracturas internas que permearon la sala de redacción.”

Finaliza su columna, expresando que lo que viene para el diario es “espantoso”, pues lo que ordenan los dueños de otros diarios y ahora de El Heraldo es “todo lo que el periodismo no debe ser”.

El escritor también se pronunció a través de su cuenta de twitter, pues, corrían los rumores de que había sido despedido del periódico luego de su crítica en la columna de opinión.

“No he sido despedido de El Heraldo. Se determinó culminar con la colaboración que prestaba como columnista independiente.”

También explicó que luego de escribir su columna ‘Réquiem’, se dedujo que estaría renunciando al diario y que ya tendría un reemplazo. “No era esa mi intención en ese momento, pero era claro que apenas entraran formalmente los nuevos dueños yo no iba a seguir por decisión propia.”

Finalmente, indicó que haría parte de otro diario y que seguiría compartiendo su opinión, “que no buscas sino motivar el sano debatir, ejercicio fundamental en la democracia”.

Creo prudente aclarar lo siguiente:

- No he sido despedido de El Heraldo. Se determinó culminar con la colaboración que prestaba como columnista independiente.

- A raíz de mi columna de la semana pasada, y según lo que me comentaron vía telefónica ( sigo...), — Alfredo Sabbagh Fajardo 🇵🇸 (@alfredosabbagh) July 4, 2023

¿Quién es Alfredo Sabbagh?

Alfreso Sabbagh es productor de televisión y comunicador social. Tiene estudios de postgrado en gerencia y gestión cultural, maestría en cine documental y comunicación.

Ha sido productor y director de numerosos proyectos audiovisuales. Además, se desempeñó como escritor de columnas para el diario El Heraldo por más de 13 años, terminando la colaboración por decisión propia.

Actualmente sigue compartiendo su opinión a través del portal ‘La Contratopedia Caribe’.