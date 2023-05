Sus propios padres rescataron el cuerpo sin vida de menor de tres años ahogado en Puerto Colombia

El cuerpo sin vida de un menor de tres años identificado como Javith Palmar Romero fue encontrado la mañana de este miércoles en las playas de Miramar, en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico. Sus propios padres lo rescataron del lugar de los hechos en una lamentable situación.

El niño se encontraba desaparecido desde la tarde de este martes y era afanosamente buscado por sus padres.

Niño de tres años murió ahogado en las playas de Puerto Colombia

Todo ocurrió cuando la familia disfrutaba de un paseo en el mar. En ese momento, la madre iba a atender a otro de sus hijos, segundos después se da cuenta de que el menor de 3 años ya no estaba en el mar. Comenzó a gritar y alertó al padre del niño.

“Él estaba con nosotros y en un momento se cayó mi otro hijo mayor de una moto y yo lo que hice fue levantarme, pero no me salí del agua. Cuando veo que mi hijo se levanta y llega al agua, ya mi otro hijo no lo vi más. No sabemos qué pasó. Dicen que había un perrito y dicen que él estaba detrás del perrito. Estábamos, era en la orilla y todo estaba llano”, contó Julieth Romero, madre del menor al portal Zona Cero

Contó que pasadas las 12 de la madrugada estuvieron buscando al pequeño, pero debido a la oscuridad nada pudieron hacer. A las cinco de la mañana de este miércoles reiniciaron la búsqueda y hallaron tristemente el cuerpo del menor.

“El cuerpo fue encontrado por los mismos padres en el mismo sector donde se estaba bañando”, indicó Linda Goenaga, coordinadora del Cuerpo de Salvavidas en Puerto Colombia, en diálogo con Atlántico en Noticias.

“El cuerpo salió y una ola lo subió en las piedras”, concluyó.

Autoridades piden a los padres y familias tener extremo cuidado con los niños en el mar porque en cualquier descuido se puede generar una tragedia.