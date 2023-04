Arturo Char y Miguel Ángel del Río se agarraron por aplazamientos de audiencias en caso Merlano

Un agarrón en redes se ha presentado entre el exsenador Arturo Char y el abogado Miguel Ángel del Río por cuenta de las serie de aplazamientos se han dado para que el expresidente del Senado rinda indagatoria ante la Corte Suprema por el caso de Aida Merlano.

En Twitter, el abogado de Merlano expresó que “Arturo Char lleva meses dilatando la diligencia de indagatoria por parte de la Corte Suprema para terminar exiliado argumentando que no hay garantías en Colombia. Además de bandido, cobarde”.

Por su parte, Arturo Char respondió que “Del Río me dice cobarde, que dilato, que no me presento. Le comparto el escrito radicado hoy en la Corte Suprema de Justicia. La ley que nos rige (virtualidad) permite garantizar la práctica de la indagatoria tanto como medio de defensa como de vinculación procesal”, respondió.

En el documento publicado, Char deja constancia que comunicó al magistrado Francisco Javier Farfán, que desde el 14 de abril de 2023 radicó la recusación contra el magistrado investigador al estar en desacuerdo con sus manifestaciones.

Igualmente, manifestó que, desde los Estados Unidos, se presentará a las diligencias de la Corte Suprema de Justicia, debido a su calidad de ciudadano estadounidense.

Aida Merlano con dos sentencias condenatorias decidió venir al país y enfrentar a la justicia; Arturo Char con un llamado a indagatoria decidió huir hacia Estados Unidos y no regresará. — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) April 20, 2023

Del Río me dice cobarde, que dilato, que no me presento. Le comparto el escrito radicado hoy en la @CorteSupremaJ. La ley que nos rige (virtualidad) permite garantizar la práctica de la indagatoria tanto como medio de defensa como de vinculación procesal. @PGN_COL https://t.co/Sjr32ySWPp pic.twitter.com/uq5MIbxbKp — Arturo Char Chaljub (@ArturoCharC) April 19, 2023

Caso de Arturo Char por compra de votos

Los magistrados de la sala de instrucción de la Corte Suprema suspendieron todos sus compromisos del próximo jueves 13 de abril para esperar a que Arturo Char responda a las imputaciones de corrupción al elector y concierto para delinquir, que ha logrado aplazar tres veces.

La Corte intenta notificarle los cargos desde el 24 de enero pasado, pero él exsenador primero cambió de abogado; luego impugnó pidiendo una investigación de la Fiscalía, ésta se le negó y a la tercera llegó con una apelación, que también ya fue evacuada.

Cabe recordar, que el expresidente del Senado, Arturo Char debe rendir indagatoria dentro de la investigación que se le adelanta por presuntamente haber participado en el plan de compra de votos para la campaña al Senado en el 2018 de Aida Merlano. El exsenador es investigado por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante.

Tras estos tres aplazamientos, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, espera escuchar al exsenador.

Suspenden audiencia contra Aida Merlano este miércoles 19 de abril

Este miércoles 19 de abril, la excongresista, condenada por compra de votos y violación de los topes electorales, estaba citada a una audiencia de imputación de cargos en la Fiscalía y, por segunda, vez fue aplazada.

La razón del aplazamiento, en esta ocasión, no estuvo relacionada con problemas de salud de Merlano, sino por la disponibilidad de la agenda en el juzgado donde se llevará a cabo la diligencia judicial, por lo que la cita se reprogramó, nuevamente, para el miércoles 26 de abril a las 9:00 de la mañana.

A la excongresista le imputarán el delito de fuga de presos por su escape de prisión cuando se encontraba en un consultorio odontológico en Bogotá en octubre de 2019.

También puede leer: Habló abogado de la familia Char sobre Aida Merlano, esto dijo sobre el proceso

Esta es la segunda vez que Merlano no asiste a la audiencia de imputación de cargos tras no llegar a la cita programada el pasado 29 de marzo, luego de que su defensa alegara las afectaciones físicas que la excongresista.

Merlano tampoco ha podido cumplir con una diligencia de versión libre que tiene programada ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

La diligencia, que hace parte de la indagación preliminar en contra de Merlano por presunta corrupción al sufragante, estaba programada el pasado 13 de abril, pero la excongresista no asistió a la cita porque presentó una incapacidad médica.

Esa también fue la segunda vez que Merlano incumplió la cita que tenía programada en el tribunal. El pasado 29 de marzo, la mujer tampoco llegó a la diligencia luego de que su defensa alegara, al igual que ante la Fiscalía, que no estaba en condiciones de asistir por el altercado con la guardiana del Inpec.

También puede leer: Satena lanza ruta Barranquilla - Caracas con dos vuelos a la semana desde el Aeropuerto Ernesto Cortissoz

Ante los reiterados incumplimientos, la Corte Suprema indicó que la versión libre fue reprogramada, igualmente, el miércoles 26 de abril, pero en la cárcel El Buen Pastor. Se supo que, previo a esta diligencia, Medicina Legal le realizará una valoración médica a la excongresista.