“Yo no soy bruto de alzar las armas, tengo mucho que perder”: presunto autor de masacre en Barranquilla

Alrededor de las 11:00 de la noche del pasado domingo, sujetos armados en tres motocicletas, llegaron al sector conocido como ‘La Loma’, en el barrio Villanueva, y prendieron fuego indiscriminadamente contra las personas que se encontraban departiendo ahí.

De acuerdo con información entregada por las autoridades, esta situación se generó debido a una reestructuración y ajuste de cuentas entre las organizaciones criminales que se disputan el control territorial. Además, mencionaron que los hechos se produjeron por las luchas entre Jorge Eliécer Díaz, alias Castor y Digno Palomino, quienes serían dos cabecillas criminales.

Por su parte, Digno Palomino concedió una entrevista exclusiva a Impacto News, en la que reveló las posibles razones de la masacre ocurrida el pasado fin de semana en Barranquilla.

En la entrevista, Digno Palomino aseguró que la supuesta organización criminal ‘Los Pepes’, al cual él pertenecería, no existe y que es mentira de su excompañero ‘Castor’. “Los Pepes no existen, ese grupo no existe. Y si existiera y yo fuera miembro de él, yo lo diría”. Indicó Palomino.

Además, habló de su enemistad con ‘Castor’ y lo acusó públicamente de amenazar a su familia. “El señor Jorge Eliecer (alias Castor) adoctrina, no enseña, entonces se mete con una familia poderosa y me involucra a mí, o sea los ataca a ellos y hace creer que fui yo para que ellos me ataquen a mí”.

Al respecto de la masacre del pasado domingo en el barrio Villanueva, mencionó a dos personas residentes en el sector, que habrían recién salido de la cárcel y que están involucrados con alias Castor, los cuales serían los perpetradores del crimen, pero que hay otra persona, a quien no identificó, y lo señaló a él como el responsable del hecho. “Esa persona dice que yo soy el más peligroso que hay en el Atlántico, en Barranquilla y Colombia”.

“Las cinco personas que murieron eran buenas personas, eran un pan de Dios. Y no es justo que dos que acaban de salir de la cárcel, se involucran con alias Castor, y por querer tomarse el barrio alzan las armas y matan a sus propios vecinos. Lo que pasó es que metieron a unas personas desconocidas en la Loma y repartieron bala a diestra y siniestra. Pero ahora el malo soy yo y ellos los buenos”.

También indicó que está de acuerdo con La Paz, pero que a él no lo involucren en todo, “si fuera yo, lo aceptaría. Yo no soy bruto de alzar las armas porque tengo mucho que perder”.

Además, aseguró que ‘Castor’ es el responsable del atentado en Malambo, que le costó la vida a un pariente suyo, Erwin Arroyo. Quien conocía a la mayoría de los fallecidos en el crimen de Villanueva y que todos son víctimas inocentes. “Yo no le temo al hombre, yo le temo a Dios, y si yo fuera otra persona, habría tomado a esos muchachos, alzamos las armas y Barranquilla fuera un caos. Pero yo estoy a la espera de ser favorecido con la propuesta del presidente Petro, pero mientras eso pasa hay más muertos”.