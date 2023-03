“Siempre he estado al lado de él”: Nicolás Petro dijo que sí creció junto a su padre

Después de la controversia que surgió luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro en diálogo con la revista Cambio cuando se refirió sobre el escándalo de corrupción que está involucrado su gobierno y que está relacionado directamente con su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos. El mandatario dijo: “Yo no lo crié”, una frase que ha generado múltiples reacciones.

En Barranquilla, ha salido a relucir otra entrevista del hijo del presidente, quien aseguró hace tres años, en diálogo con el periodista Edgar García Ochoa ‘Flash’, que creció al lado del presidente y hasta recordó algunas anécdotas de su infancia junto a él.

“La primera imagen que yo tengo de mi infancia, de mi niñez, fue al lado de mi papá en una manifestación de las que él está acostumbrado a hacer. Podía tener 4, 5 o 6 años. La imagen es que estoy al lado de mi padre en una manifestación en nuestro municipio, Ciénaga de Oro, en Córdoba, es un municipio que está a media hora de Montería. Él me tenía agarrado de la mano, yo lo miraba y estaba la plaza llena”, inició contando Nicolás.

Además agregó de una forma muy emotiva momentos cercanos que tuvo con su padre. “Él tenía una aspiración al Senado en ese entonces y bueno, mira, crecí al lado de eso, he crecido siempre con mi papá y he estado con él en sus luchas políticas, en todas las campañas, siempre al lado de él, en las tarimas organizando. Por ejemplo, hace un año, más de un año, yo fui el responsable de la campaña Petro presidente en el Caribe”, agregó.

La entrevista ha dado de qué hablar porque va en contravía de lo que afirmó el presidente quién dijo no haber criado de cerca a su hijo mayor.

¿Qué dijo Gustavo Petro de su relación con su hijo?

La revista Cambio dio a conocer una entrevista que le hicieron a Gustavo Petro y en la que se refirió a las denuncias que están vigentes en contra de su hijo mayor y su responsabilidad como padre, líder político y mandatario de todos los colombianos.

Petro le dijo a la revista que conoció a su hijo Nicolás cuando se encontraba preso en la cárcel La Picota en 1987 y que desde ese momento pasó tiempo sin tener alguna relación el él.

“Conocí a Nicolás, mi hijo recién nacido, cuando lo recibí en brazos sentí una impresión profunda, me sorprendió que su mirada de bebé era muy triste. Fue muy extraño conocer a mi primer hijo en la cárcel, sabiendo que no lo volvería a ver en mucho tiempo”, leyó Daniel Coronel un aparte del libro escrito por el presidente.

Ante la pregunta siguiente de Coronel, en la que le interroga si tuvo la oportunidad de enseñarle valores, el mandatario respondió: “no, no, porque fue la época de la clandestinidad. Una vez salí de la cárcel me perdí, digamos, desde el punto de vista legal (...) alcancé a estar 1 años tanto con Katia como con Nicolás en Bucaramanga (...) yo me separé, por varias razones, de mi hijo y de Katia”.

Luego relató que hasta la desmovilización del M-19 en el 1990 pudo vivir en libertad, pero que en ese momento ya tenía otra relación sentimental “y no nos volvimos a encontrar. Realmente el se crió en Córdoba, en Ciénaga de Oro, estudió allá, hizo su universidad allá, Derecho. Nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crié, esa es la realidad”.