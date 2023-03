Day Vásquez de nuevo anuncia que vendrán más denuncias contra Nicolás Petro

De nuevo la expareja del hijo del presidente Nicolás Petro, Day Vásquez, anunció en Twitter que está muy lejos de quedarse callada con la información que posee y al contrario planea contar más sobre el presunto entramado de corrupción que Nicolás, su exesposo habría mantenido tras recibir dineros de la mafia para financiar la carrera de su padre a la Presidencia de los que se habría apropiado.

Este viernes 17 de marzo, Day Vásquez de nuevo reapareció y escribió en Twitter que pese a las alarmantes denuncias que ya hizo, al parecer, tiene mucho más que aportar a este escándalo.

Cabe recordar, que con las pasadas declaraciones de Day, también había formulado esta advertencia en sus redes, después de las cuáles se desataron las revelaciones que sacudieron al país y a la familia presidencial ¿Qué más tendrá qué decir? se preguntan en redes.

Lo cierto es que Day Vásquezno dio más detalles hasta el momento.

En la primera aparición en público de Nicolás Petro luego del escándalo en el que ha sido envuelto tras las denuncias que hizo su expareja Day Vásquez, el político de nuevo se defendió de sus acusaciones e hizo una petición inesperada.

En la sesión, donde le dieron la palabra, el diputado, algo ojeroso y con la piel quemada por el sol, también le pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección, UNP, garantizar y reforzar la seguridad de su expareja sentimental Day Vásquez.

“Solicito a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección reforzar la seguridad de mi expareja Daysuris Vásquez y que las denuncias que hace en sus redes sociales se hagan con nombre propio. No puede quedar un manto de duda sobre la intimidación y las amenazas”, expresó.

Cabe recordar, que esta semana, la expareja de Nicolás denunció nuevas amenazas en su contra después de haber denunciado a su exesposo.

El diputado siempre estuvo en compañía de abogados, quienes dijeron a los medios lo siguiente: " Nicolás Petro va a demostrar la legalidad de sus actuaciones y empezará por probar que no tiene propiedades y que cada uno de sus ingresos y gastos están debidamente justificados”.

Por su parte, el abogado Juan Trujillo, informó que el diputado Petro “no ha sido ni siquiera llamado a declarar ni ha sido objeto de ningún requerimiento”, pero aclaró que están recopilando pruebas para hacerlas llegar a las respectivas investigaciones. Además, calificó los señalamientos contra el hijo del presidente como “una persecución política”.

Palabras de Nicolás Petro en la Asamblea de Barranquilla del 14 de marzo de 2023

"En los últimos días he vivido un linchamiento social sin precedentes. He sido lapidado, culpado, discriminado y desprestigiado. A la opinión pública, a mis electores, al pueblo atlanticense, quiero expresarles que las acusaciones lanzadas no son ciertas. Tampoco es cierto que tenga como propiedad un penthouse de miles de millones de pesos, tampoco es cierto que pague cifras elevadas de arriendo o que haya desaparecido y abandonado el país como han dicho. Nunca he estado desaparecido, he estado en mi lugar de residencia. Mis extractos bancarios están debidamente justificados por pagos de nóminas y cesantías", — Nicolás Petro

— Nicolás Petro