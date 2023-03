Con nuevo fallo esperan culminar la obra inconclusa del Museo de Arte Moderno de Barranquilla

Esta obra inconclusa del Museo de Arte Moderno de Barranquilla consigue un nuevo avance para que no siga siendo otro elefante blanco en el paisaje de la Arenosa. Todo esto gracias a una acción popular inscrita por la Procuraduría, que tuvo respuesta con la orden de culminar las obras del MAMB que debe estará a cargo de Findeter y el Parque Cultural del Caribe. Esto según la decisión tomada por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

El fallo expone que ambas entidades deben –de forma solidaria o conjunta– adoptar las medidas necesarias para reiniciar las obras civiles en el mes siguiente a la notificación de la sentencia.

En este proceso, cuya ponencia recayó sobre el magistrado Cristóbal Christiansen Martelo, se amparó el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, tal como lo reclamó el Ministerio Público en la mencionada acción popular.

El proceso de construcción de la nueva sede del Museo de Arte Moderno, a cargo de la Corporación Parque Cultural del Caribe, comenzó en 2015.

El total de recursos destinados para esta obra en su primera etapa fueron cerca de once mil ochocientos millones, de los cuales diez mil millones fueron aportados por el Gobierno nacional a través de Findeter. Los mil ochocientos millones restantes le correspondía al Parque Cultural asumirlos.

Para la construcción del Museo de Arte Moderno (segunda fase del complejo) se gestionaron recursos ante la Nación, y su primera etapa de ejecución corresponde a una relación contractual entre el Parque Cultural del Caribe y el Gobierno Nacional, que no ha finalizado por inconvenientes constructivos y financieros. La interrupción en la continuidad de la obra se dio por la falta de un cierre financiero en su primera fase.

De igual forma, salta a la vista, además, que la Corporación Parque Cultural del Caribe, en febrero de 2021, contaba con pasivos superiores a los 12.000 millones de pesos, los cuales eran de tipo financiero, laboral y de pago a proveedores.

Ahora surge la pregunta porque con estos pasivos, el Parque Cultural del Caribe no podría culminar la obra debido a su quiebra y solo quedarían pendientes por entregar los recursos de Findeter que se esfumaron.

Cabe recordar, que la Contraloría General en febrero de este año abrió un proceso de responsabilidad contra varios exdirectivos de Findeter por diez mil millones de pesos, entre ellos está Helmuth Barros, imputado por un presunto desfalco al Fondo Nacional del Ahorro; el expresidente de Findeter Luis Fernando Arboleda; el exministro Rodolfo Zea, entre otros, por presuntas irregularidades en la construcción del Museo de Arte Moderno de Barranquilla.

Dice el ente de control, que la obra se encuentra en abandono, está inconclusa y requiere mayores inversiones. Es decir, la obra no puede ser usada, pero ya le pagaron al contratista.

En síntesis, afirmó la Contraloría que “con todo descrito anteriormente, se generó una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna que no se aplicó al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, representados en la necesidad concreta que se pretendía satisfacer con la construcción de una obra destinada a fines culturales. La cual, debido a su estado de abandono, estado de los elementos construidos y no finalización de actividades no puede ser usada”.

La obra del Museo de Arte Moderno de Barranquilla

El MAMB cuenta con un espacio de 3000 metros cuadrados, se invirtieron doce mil millones, de los cuales diez mil fueron aportados por el Ministerio de Cultura para ser administrados por la Financiera para el Desarrollo (Findeter).

El MAMB fue inaugurado de forma oficial en 1994, pero ha estado en funciones desde 1974. De esa época, hasta entonces, el recinto cultural no contaba con una sede acoplada con características ideales para la muestra de sus obras, entre las que se destacan algunas realizadas por Alejandro Obregón, Ángel Loochkartt o Enrique Grau al igual que exhibiciones de artistas como Fernando Botero, Karel Appel o Salvador Dalí, entre otras.

El nuevo museo, de acuerdo a su creador, el arquitecto barranquillero, Giancarlo Mazzanti, es “una estructura de gran volumen, construida en hormigón pigmentado en color verde, con unas dimensiones en planta de 20 x 30 metros y 27 metros de altura, y está concebido como un lugar vivo que se puede recorrer y activar de diferentes maneras por los usuarios. En el interior alberga un gran vacío en torno al cual se articulan todas las circulaciones y que conecta entre sí los diferentes espacios expositivos. El recorrido ascendente parte del gran lobby, donde se sitúan las taquillas y la tienda del museo, y desde donde se puede observar el gran mural del pintor hispanocolombiano Alejandro Obregón “Cosas del aire”, que se convierte en el corazón del edificio, tanto en su concepción espacial como en el diseño museográfico”.

También puede leer: Ante crisis del Parque Cultural del Caribe, sería asumido por la Alcaldía de Barranquilla

Traslado del Museo de Arte Moderno a una nueva sede temporal

Este año, las autoridades culturales del Distrito de Barranquilla y del departamento del Atlántico, realizaron el trasteo del MAMB, que se trasladó temporalmente al antiguo edificio Coltabaco, ubicado en la carrera 50 # 40-11 conjunto a la Fábrica de Cultura, escenario desde donde espera continuar prestando servicios a la comunidad y cumpliendo su consigna de “Generar estrategias memorables a través del arte”.

El cambio de escenario articula al MAMB en el Área de Desarrollo Naranja de Barrio Abajo, en donde cuenta con vecinos como la Fábrica de Cultura, el Nodo de Industrias Creativas del SENA, el Nodo de Hotelería y Turismo del SENA, el Complejo Cultural de la Aduana y el Museo y la Casa del Carnaval.

Cifra: La Contraloría afirma que 10 mil millones de pesos que destinó Findeter a la obra no aparecen, cuya entrega estuvo a cargo de varios exdirectivos de esta entidad.