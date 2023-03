“Era un taimado”, dice exsuegra de Nicolás Petro: pasó cómo flash de estrato 1 a estrato 6

Lizeth Castro, la mamá de Day Vásquez, salió en defensa de su hija, la exesposa de Nicolás Petro, el hijo del presidente. La mujer, en las últimas horas, se comunicó con el periodista Lao Herrera, de La Cariñosa, de RCN Radio, en el Atlántico, y aseguró que son una familia humilde de Barranquilla del barrio Santo Domingo, de estrato 1.

Un hogar que desde el primer momento le abrió las puertas de su casa y lo trató como un hijo más. La exsuegra de Nicolás contó que incluso vivió un año junto a su hija en esa casa. Poco a poco fue dando detalles de cómo la vida le comenzó a cambiar.

Lizeth contó que en el momento que Nicolás llegó a su casa, iba con “su maletica” nada más. “Era una persona psicorrígida, era muy poco lo que hablaba. Taimado”, afirmó.

Pero en su humilde hogar lo recibieron muy bien, “era muy bien atendido, como un hijo más”.

“No sé Nicolás qué estaba haciendo sinceramente. Lo único que sé es que si Day y habla y dice cosas, es porque es así”.

“Él no era nadie cuando llegó aquí. Ese muchacho vino con su maletica y punto. Mi hija lo ayudó, le hizo campaña. Yo de mis ahorritos le di plata a ella para comprar camisetas”, así recordó la mujer cómo fueron los inicios de la nueva vida de Nicolás Petro.

Sostiene que cuando se lanzó a la campaña electoral “le dijimos que lo hiciera y nosotros le ayudamos mucho”.

Durante la campaña, señaló, Nicolás Petro contó con el apoyo de Day Vásquez y el núcleo familiar de ella.

“Mi hija le hizo campaña y yo de los ahorritos que tenía le dí la platica a ella para comprar camisetas y gorras. Eso no lo sabe él porque mi hija me dijo: no lo vamos a hacer sentir mal, dejemos las cosas así y que Nico nunca sepa que usted le regaló eso porque después se va a sentir mal”.

