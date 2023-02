Joven es golpeada por su pareja: capturan al agresor, va a audiencia y queda en libertad en Barranquilla

De nuevo la justicia colombiana deja en libertad a un potencial agresor pese a haber sido denunciado, capturado y sometido a audiencia en Barranquilla. Una joven mujer denunció que este jueves su pareja quedó en libertad por decisión del Juez Doce Penal Municipal con función de control de garantías de Barranquilla que solo optó por imponer una medida de protección tanto para ella como para el hombre para evitar nuevas agresiones.

Todo ocurrió durante la noche del pasado 17 de febrero cuando la pareja estaban departiendo con unos amigos en su apartamento ubicado en Alameda del Río.

“Él se fue detrás de mí. Nosotros estábamos algo disgustados desde principio de semana por un viaje que él iba a hacer, pero no habíamos discutido. Estando en la cocina me empezó a hablar de ese mismo tema, le decía que no quería hablar de eso y fue allí cuando de un momento a otro llegaron los golpes. Me empezó a golpear fuerte en el rostro y cuando yo me miro en el espejo entré en shock. Yo me defendí y mis compañeros se dieron cuenta de lo que sucedió”, contó la afectada, llamada Luz Daniela, al portal Zona Cero.

Los vecinos del conjunto se percataron de los gritos y la pelea dentro del apartamento y por esa razón llamaron a la Policía.

En el lugar hizo presencia una patrulla de la Policía y al ver el estado en que estaba la mujer capturaron en flagrancia al hombre y se lo llevaron a la URI para ser dejado a disposición de la Fiscalía para que lo presentara ante el juez, pero como se dijo anteriormente este jueves quedó en libertad.

La mujer esa misma noche fue llevada a una clínica e interpuso la denuncia sobre la agresión. Luz Daniela fue valorada en Medicina Legal y según indicó le dieron 18 días de incapacidad.

No era la primera agresión

En una primera denuncia contra la pareja, Luz Daniela relató que el 22 de noviembre del 2021 estuvo departiendo con él y siendo la 1 a.m. al llegar a la casa ella dijo que no quería quedarse con él porque habían discutido.

Según la denuncia, el hombre la tomó por el cabello y la arrastró hasta el cuarto, donde la encerró y allí presuntamente la golpeó en la cabeza, brazos, piernas y espalda. La mujer para ese entonces se tomó fotos de cómo quedó tras la agresión.

¿Por qué se tomó esta decisión?

En este caso, el Fiscal 2 Seccional URI le había imputado el cargo de violencia intrafamiliar agravada, el cual el hombre no aceptó.

Sin embargo, el representante del ente acusador solicitó medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario, pero el juzgado desestimó las pruebas de la Fiscalía y acogió los argumentos de la defensa alegando que hubo una agresión mutua.

La Fiscalía apeló la decisión del juez alegando que ya existe antecedentes de violencia intrafamiliar por parte del hombre contra la mujer pues en noviembre del 2021, cuya denuncia tiene la víctima, fue golpeada en una primera ocasión y que esta segunda vez, ocurrida el pasado 17 de febrero 2023, fue más grave la agresión.

El caso genera indignación en Barranquilla.