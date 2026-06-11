Xiaomi 17T llega a Colombia: cámara Leica profesional y batería para olvidarse del cargador

La conversación en smartphones ya no gira solo en torno a potencia o diseño. Hoy el diferencial está en cómo el dispositivo interpreta el mundo a través de la cámara y cuánto resiste el ritmo del día a día. Con la llegada oficial de la Serie Xiaomi 17T a Colombia, la marca china sube la apuesta en ambos frentes.

La nueva línea, compuesta por el Xiaomi 17T y el Xiaomi 17T Pro, no solo refuerza su alianza estratégica con Leica, sino que introduce una de las configuraciones más completas del mercado en telefoto y autonomía.

Xiomai 17 T

Le puede interesar: Contra todo pronóstico: el árbitro somalí vetado del Mundial pitará una final europea

El “Telefoto Máster”: cuando la distancia deja de ser un límite

La gran novedad de esta generación es la evolución óptica. Xiaomi pasa de lentes Summicron a lentes Summilux, caracterizados por aperturas más amplias que permiten capturar mayor cantidad de luz, mejor nitidez y desempeño superior en condiciones nocturnas.

Pero el verdadero golpe sobre la mesa está en el teleobjetivo Leica 5x incluido en todos los modelos de la serie. Esto significa que no se trata de un diferencial exclusivo del Pro: cualquier usuario de la línea 17T puede capturar expresiones, detalles y escenas lejanas con precisión profesional.

Además, el sistema incorpora hasta 120x AI Ultra Zoom, lo que abre posibilidades creativas reales en conciertos, deportes o fotografía urbana.

Lentes que permiten capturar lo mejores momentos con la mejor calidad posible

Leica Live Moment: más emoción, menos foto estática

Otra función que marca diferencia es Leica Live Moment. Aquí la fotografía deja de ser solo captura congelada y pasa a registrar movimiento, contexto y continuidad.

La idea es sencilla pero poderosa: capturar la emoción del instante, no solo el encuadre. Esto resulta especialmente atractivo para creadores de contenido que buscan narrativa visual sin necesidad de equipo adicional.

Más allá de la cámara, la Serie Xiaomi 17T está pensada para usuarios exigentes. El Xiaomi 17T Pro integra una batería de 7000mAh con carga ultrarrápida de 100W por cable y 50W inalámbrica. En uso promedio, esto puede traducirse en hasta dos días de autonomía.

Por su parte, el Xiaomi 17T ofrece una batería de 6500mAh con carga rápida de 67W, manteniendo un equilibrio entre potencia y ergonomía. Ambos modelos incorporan baterías de silicio-carbono de nueva generación, una tecnología que mejora la densidad energética sin sacrificar diseño.

Protección ocular integrada

Pantalla premium y protección total

El Xiaomi 17T Pro incorpora una pantalla de 6.83” 1.5K con tasa de refresco de 144Hz y brillo máximo de 3500 nits, ideal para exteriores. El 17T ofrece 6.59” con 120Hz, también con 3500 nits de brillo. Ambos incluyen certificación IP68 contra agua y polvo, además de tecnología Xiaomi Vision Care para reducir fatiga visual.

En rendimiento, el 17T Pro integra el MediaTek Dimensity 9500, mientras que el 17T incorpora el Dimensity 8500-Ultra, ofreciendo desempeño fluido en gaming, multitarea y edición móvil.

Richard Ríos: potencia y resistencia como bandera

El lanzamiento en Colombia está acompañado por Richard Ríos, mediocampista de la Selección Colombia y del Benfica. La elección no es casual: la narrativa de resistencia, alto rendimiento y disciplina conecta directamente con la filosofía de esta serie.

La Serie 17T busca posicionarse como un dispositivo que rinde al máximo nivel, sin importar el escenario.

Precio y disponibilidad en Colombia

La Serie Xiaomi 17T estará disponible desde el 11 de junio en Xiaomi Store, canales aliados y mi.com/co/store.

Xiaomi 17T (12GB + 512GB): desde $3.999.900

(12GB + 512GB): desde Xiaomi 17T Pro (12GB + 512GB): desde $4.799.900

(12GB + 512GB): desde Xiaomi 17T Pro (12GB + 1TB): desde $5.099.900

Además, por tiempo limitado incluye beneficios como cambio de pantalla en los primeros seis meses, 24 meses de garantía, una Redmi Pad 2 sin costo adicional y suscripciones premium.