Richard Ríos conquista a un gigante tecnológico y se convierte en embajador de Xiaomi en Colombia

La compañía líder en el mercado móvil colombiano anuncia su primera alianza corporativa con un deportista en el país para encabezar el lanzamiento de su nueva “línea titánica” este 28 de enero.

En un movimiento estratégico para consolidar su presencia en el mercado local, Xiaomi ha anunciado oficialmente al futbolista Richard Ríos como su nuevo embajador de marca corporativo en Colombia. Esta colaboración marca un hito histórico para la firma asiática, siendo la primera vez que se asocian con una figura pública a nivel corporativo en territorio colombiano.

Una alianza basada en la resistencia

La elección de Ríos no es casualidad. Según Diego Wu, Country Manager de Xiaomi Colombia, los valores de dedicación, evolución y mentalidad ganadora del centrocampista están alineados con la misión de la marca. El futbolista será la imagen principal de la esperada serie Redmi Note 15, enfocándose en el concepto de “Durabilidad Titán”.

“Unirme a Xiaomi es una oportunidad para conectar con más colombianos a través de la tecnología”, afirmó Richard Ríos, destacando que la búsqueda de la excelencia de la marca resuena con su propio enfoque en el rendimiento y la técnica deportiva.

Redmi Note 15: Características y disponibilidad

La nueva serie, apodada “el rey de la gama media”, busca atraer a los consumidores mediante un ecosistema integral que incluye smartphones y productos AIoT. Entre las especificaciones clave confirmadas para esta nueva generación destacan:

Fotografía de alta resolución: Sensor principal de 200 MP con Inteligencia Artificial .

Sensor principal de . Resistencia extrema: Estructura diseñada para soportar golpes, impactos, agua y polvo bajo el lema “Siéntete como un Titán”.

Estructura diseñada para soportar golpes, impactos, agua y polvo bajo el lema “Siéntete como un Titán”. Autonomía: Incorporación de baterías de larga duración para el uso intensivo diario.

Incorporación de baterías de larga duración para el uso intensivo diario. Lanzamiento: La serie estará disponible en Colombia a partir del próximo 28 de enero.

Con esta apuesta, Xiaomi —actualmente posicionada como la marca número uno de smartphones en el país según Canalys— busca fortalecer el vínculo emocional con los usuarios colombianos, utilizando el fútbol y la tecnología como puentes de conexión.