La nueva influencia no se mide en seguidores, sino en credibilidad

La influencia digital en Colombia atraviesa una transformación profunda. Ya no se mide únicamente por el número de seguidores, sino por la capacidad real de generar confianza, conversación y acción. Así lo revela el nuevo Índice de Influencia Digital 2025, un estudio desarrollado por Babel Group y su división BFUN, que analizó millones de interacciones para identificar quiénes concentran hoy el verdadero poder digital en el país.

Según el informe, en Colombia existen más de 640.000 perfiles considerados influencers, pero el engagement promedio es inferior al 1%, lo que evidencia una brecha cada vez más marcada entre visibilidad y conexión auténtica con las audiencias. En este nuevo escenario, el alcance dejó de ser sinónimo de poder y la credibilidad se convirtió en el activo más valioso.

La influencia digital ya no funciona como antes

El estudio plantea que el ecosistema digital colombiano entró en una etapa distinta. Hoy, influir no significa solo ser visto, sino ser escuchado y generar impacto real. Esto se refleja en los perfiles que lideran el ranking, los cuales superan el promedio de engagement nacional hasta 15 veces, incluso con comunidades más pequeñas.

La investigación muestra que la influencia se ha convertido en un fenómeno multiplataforma, donde ninguna red social por sí sola explica el poder real de un creador. Sin embargo, TikTok e Instagram se consolidan como las plataformas con mayor capacidad para generar conversación, interacción y acción en Colombia.

Medellín y Bogotá, los principales polos de influencia

Aunque la influencia digital no se concentra en una sola ciudad, el estudio identifica a Medellín y Bogotá como los principales polos de creación de contenido influyente. Desde estos centros urbanos se producen narrativas que conectan con audiencias nacionales e internacionales, redefiniendo la manera en que se construye reputación digital.

Este fenómeno también confirma que el liderazgo digital ya no depende exclusivamente de los medios tradicionales o de las celebridades clásicas, sino de perfiles que logran generar vínculos emocionales reales con sus comunidades.

Shakira, Karol G y los creadores nativos: distintos tipos de influencia

El índice analiza distintos tipos de poder digital. Por ejemplo, Shakira consolida una audiencia global que supera la población de Brasil, pero su verdadera influencia se sostiene en su capacidad para generar reacciones constantes y conversaciones transversales.

Por su parte, Karol G logra una combinación poco común: alcance masivo y alta interacción activa, un equilibrio difícil de mantener en el ecosistema digital actual.

El estudio también valida el peso de los creadores nativos digitales, como el caso de JuandaM, un bogotano que ocupa el segundo lugar entre los creadores de contenido más influyentes del país. Su narrativa basada en el humor, la cotidianidad y la honestidad conecta con millones de personas y abre conversaciones reales sobre temas como la salud mental.

¿Quiénes conforman el ranking?

El ranking del Índice de Influencia Digital 2025 está compuesto por 50 perfiles, distribuidos de la siguiente manera:

33 creadores de contenido

9 músicos

2 actores

3 streamers

3 perfiles de otros oficios del entretenimiento

Esta composición confirma el dominio de los creadores nativos digitales dentro del ecosistema. Aunque aún hay mayoría masculina, el informe destaca una participación femenina relevante y una diversidad creciente en las conversaciones digitales del país.

Más que fama: conexión, calidad y confianza

Uno de los principales aportes del estudio es replantear el concepto mismo de influencia. No se trata solo de fama, sino de calidad de audiencia, conexión auténtica y capacidad de generar impacto. Este cambio de paradigma está redefiniendo la conversación pública, las decisiones de consumo y la forma en que las marcas eligen a sus aliados estratégicos.

El informe también identifica las principales leyes que están marcando el consumo digital y presenta rankings por categoría, permitiendo entender con datos reales quiénes influyen verdaderamente en cada sector.