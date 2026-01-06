130 pulgadas en un televisor y la posibilidad de “apagar” los comentaristas: Samsung hizo realidad al sueño de todo hincha futbolero

Samsung vuelve a dar de qué hablar. En la más reciente renovación de su portafolio de televisores y electrodomésticos, la gigante tecnológica presentó una serie de dispositivos que marcan un nuevo paso en la evolución del hogar conectado. Más allá del diseño y la potencia, la gran protagonista de esta generación es la integración de inteligencia artificial como eje central de la experiencia.

La propuesta de Samsung apunta a un ecosistema donde los dispositivos no solo se comunican entre sí a través de redes inteligentes, sino que también aprenden de los hábitos del usuario para anticiparse a sus necesidades.

Desde televisores que optimizan automáticamente imagen y sonido según el contenido y el entorno, hasta electrodomésticos capaces de ajustar su funcionamiento para mejorar la eficiencia y el confort, la IA se convierte en una aliada cotidiana dentro del hogar.

Para TM Roh, CEO y jefe de la división Device eXperience (DX) de Samsung, “la compañía está construyendo una experiencia más unificada y personal a través de dispositivos móviles, pantallas visuales, electrodomésticos y servicios”, y básicamente el objetivo de toda esta implementación está enfocada a ofrecer experiencias de IA cotidianas más significativas.

Con IA el televisor es más que solo una pantalla

Sin lugar a dudas, una de las funcionalidades que más llamó la atención durante la primera mirada de las tendencias de la compañía para este año es AI Sound Controller Pro, con la que el usuario literalmente toma el control de lo que ve en su televisor, permitiéndole subir o bajar el volumen del público, los comentaristas o la música de fondo en un partido o en sus programas de TV favoritos.

Su funcionamiento es súper sencillo. Pues, para implementarse, los usuarios solo tienen que hacer sus peticiones de forma verbal y cualquier televisor equipado con VAC (incluidos los televisores Micro LED, Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED y UHD) las ejecutará según el contexto.

Además, como un abrebocas al Mundial, también llega AI Soccer Mode Pro, que ofrece una experiencia de juego más emocionante a través de un ajuste de imagen y sonido impulsado por IA con la calidad propia de un estadio.

Hablemos del televisor Micro RGB de 130 pulgadas de Samsung

Su nombre es R95H y con este modelo se estrena un diseño completamente renovado, en cuanto a televisores se habla. Está integrado en un marco metálico que permite ajustar el ángulo de visión y que refuerza su presencia estética. Lejos de parecer un televisor tradicional, su escala y estructura están pensadas para integrarse al ambiente como una pieza protagonista, elevando el estándar del diseño en pantallas ultragrandes.

En el apartado tecnológico, el Samsung R95H da el salto al panel Micro RGB, una tecnología que la compañía ha perfeccionado durante años y que ahora debuta en este formato con mejoras clave en visualización, sonido, videojuegos e inteligencia artificial. La pantalla incorpora Micro RGB Precision Color 100, capaz de reproducir el 100% del espacio de color BT.2020, ofreciendo matices precisos y una representación del color certificada por la Verband der Elektrotechnik (VDE). A esto se suma la tecnología Glare Free, que minimiza los reflejos y mantiene el contraste y la fidelidad cromática incluso en distintas condiciones de iluminación.

El enfoque de diseño del R95H responde al concepto de “la tecnología como arte”. Gracias al Timeless Frame, una evolución del icónico Timeless Gallery de Samsung, la pantalla se inspira en la estructura de una gran ventana, dando la sensación de flotar dentro de sus bordes. El resultado es una experiencia visual que amplía el espacio y convierte al televisor en un elemento artístico que define el ambiente.

El sonido también juega un papel central. Está integrado directamente en el marco de la pantalla y calibrado de forma precisa según el tamaño del panel, logrando una conexión natural entre imagen y audio que refuerza la sensación de inmersión.