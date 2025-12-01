¡A mirar al cielo! La Superluna de diciembre 2025 llega este 4 y será única… hasta 2042

La noche del jueves 4 de diciembre de 2025 el cielo nos regala un evento especial: la Superluna de diciembre 2025, también conocida como “Luna Fría”. A las 23:14 la Luna alcanzará su fase llena, marcando la última superluna del año.

La “Luna Fría” suele ser la última luna llena antes del solsticio de invierno (en el hemisferio norte), de allí su nombre tradicional, asociado a las noches largas y al descenso de las temperaturas.

Pero más allá de su significado tradicional, esta noche de diciembre trae algo especial: por su cercanía a la Tierra, la Luna se verá un poco más grande y mucho más brillante de lo habitual.

¿Qué significa “superluna”? y por qué esta es especial

Una “superluna” ocurre cuando la fase de Luna llena coincide con el perigeo lunar, es decir, cuando la Luna está en su punto más cercano a la Tierra durante su órbita. En ese momento su disco aparece levemente más grande y su luz un poco más intensa.

En 2025 ya vivimos dos superlunas: el 7 de octubre y el 5 de noviembre. Esta del 4 de diciembre será la tercera y última del año.

Y lo que la hace aún más especial: esta superluna será la luna llena más alta en el cielo del hemisferio norte —alcanzará una posición inédita hasta 2042—. Esto significa que, al elevarse tan alto, su luz no será bloqueada por edificios, árboles o montañas, dando una vista espectacular y sin obstáculos.

Cómo disfrutarla: tips para todo espectador

Busque un lugar abierto, sin obstrucciones, como una terraza, un parque o una colina. Por su altura, la Luna se verá en todo su esplendor.

Mire justo al atardecer: la Luna saldrá poco después de la puesta del sol, así que prepárate para verla desde los primeros momentos de la noche.

Comparta el momento: invita a amigos o familiares, grandes y chicos, y observa juntos, puede ser una experiencia mágica y reconfortante.

Haga fotografías: aunque la diferencia en tamaño es sutil, puedes intentar capturarla con tu celular o cámara. Si toma una foto, compárala antes o después con otra Luna llena cualquiera para apreciar la diferencia.

Si cree en energía y simbolismo: puede aprovechar la vibración de esta superluna para reflexionar, soñar, meditar o hacer sus propios rituales simbólicos, cerrar ciclos del año, proyectar deseos, agradecer.

Más allá de la astronomía: lo simbólico de la luna

La “Luna Fría” tiene raíces en calendarios ancestrales, de pueblos nativos que marcaban el tiempo con la Luna. Recibe nombres como Lunar Fría, Long Night Moon o Moon Before Yule, evocando noches largas, introspección, renovación.

Así, además de ser un espectáculo visual, esta superluna puede ser una invitación espiritual o simbólica: una oportunidad para reflexionar, agradecer lo vivido en 2025 y sembrar intenciones para lo que viene.

¿Y en Colombia o el hemisferio sur? También vale la pena mirar

Aunque muchas notas destacan su espectacular altura en el hemisferio norte, desde el hemisferio sur (como en Colombia) la observarás algo más baja en el cielo, cerca del horizonte, eso puede hacerla aún más mágica.

El color de la Luna anaranjada o dorada debido a la atmósfera, y el contraste con un cielo nocturno cálido, puede hacer de esta noche una experiencia especial. Así que no todo está reservado para el norte: cualquiera puede maravillarse bajo su luz.

Un momento para detenerse y mirar al cielo

Este 4 de diciembre, deje a un lado pantallas, agendas y ocupaciones. Mire hacia arriba, sienta el aire, respire hondo y mire esa bola de luz que, aunque familiar, tiene algo de extraordinario. Una superluna que cierra el año, que nos recuerda la inmensidad, la belleza y el asombro que nos rodea.

Porque hay momentos en los que vale la pena detenerse, alzar la mirada y regalarse un instante de maravilla. Esta superluna puede ser uno de ellos.