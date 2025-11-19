Consejos para detectar descuentos engañosos en temporada de compras

La Navidad marca una de las temporadas comerciales más intensas del año. Entre regalos, antojos, ofertas y compras de último minuto, miles de colombianos aprovechan diciembre para adquirir productos y sorprender a sus seres queridos. Sin embargo, este aumento en el consumo también convierte la época en el escenario perfecto para que aparezcan estafadores y delincuentes digitales que buscan aprovechar el afán y la alta demanda.
Puede leer: ¿Para dónde va el mercado del turismo? Informe deja en evidencia que en 2026 las personas dejarán atrás los itinerarios predecibles
Por eso, para estar preparados y sacar el máximo provecho a los descuentos sin caer en engaños, Michiel Das, docente y experto de EAE Business School, perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades, menciona las cuatro tácticas más comunes de las que debemos cuidarnos:
- Subir el precio antes de la campaña: Esto se ve cada año. Un televisor cuesta cierto valor durante todo octubre, y de repente en noviembre sube. Cuando llega el Black Friday, aparece un cartel con «20% de descuento» y vuelve exactamente al precio original.
- Precios de referencia ficticios: muchas veces, el precio «antes» o «recomendado por el fabricante» no está sustentado en nada real. Se infla el precio de «antes» para que el de «ahora» parezca una ganga. Esto sucede mucho en productos de electrónica, electrodomésticos o perfumes.
- La urgencia artificial: mensajes como «solo por hoy», «últimas 2 unidades» o «por tiempo limitado», generan una urgencia falsa. En la mayoría de los casos el stock no es tan limitado como dicen, y la oferta tampoco se acaba al día siguiente. Con estos mensajes lo que buscan es activar el miedo a perder la oportunidad, un sesgo psicológico muy potente. Amazon y Mercado Libre lo usan con frecuencia en sus sitios.
- Bundles o combos: A veces, el precio conjunto de dos productos no es tan bajo como lo parece. Por ejemplo, una consola con dos juegos y un control extra «con un 40% de descuento». Cuando se analiza el valor por separado, el ahorro real es mucho menor. Lo mismo pasa con algunas marcas de belleza o moda que ofrecen sets «ahorradores» que, en realidad, tienen casi el mismo precio que comprar los productos individualmente.
- Falsas nuevas versiones: muchas marcas de electrodomésticos o gadgets electrónicos anuncian el lanzamiento de un modelo ligeramente modificado (un cambio de color, un accesorio adicional), y con eso aumental el precio base sobre el que se le aplica el descuento. El consumidor percibe la novedad y el ahorro, pero al final el beneficio no es real.
Le puede interesar: Llega Spotify Sessions: La primera edición colombiana tiene como protagonista a Crudo Means Raw
Frente a estas prácticas, la educación en materia de compras es clave. Al preguntarle al experto de EAE Business School sobre qué trucos se pueden usar para identificar las rebajas reales de las falsas, nos comparte los siguientes tips:
- Observar si el precio se ha mantenido estable en el tiempo: los descuentos reales suelen venir de una bajada respecto a un precio constante, no de un aumento reciente.
- Analizar el tipo de producto: Un descuento del 60% en un modelo de celular lanzado hace dos meses es algo muy poco creíble. En cambio, ese porcentaje sí tiene sentido si el celular es del año pasado y si es un modelo que ya están liquidando.
- Comparar precios en distintas tiendas: Si todas muestran el mismo «40% de descuento», probablemente es un descuento coordinado sobre un precio de referencia común, no una rebaja genuina. Esto se ve fácilmente en almacenes de cadena grandes, donde los precios «rebajados» coinciden casi exactamente.
- Ver lo que pase después: Si una semana más tarde el producto sigue al mismo precio o incluso más bajo, es una señal clara de que la rebaja inicial era más una estrategia publicitaria que una oportunidad real.