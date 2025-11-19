Consejos para detectar descuentos engañosos en temporada de compras

Foto: Primer plano de cajas de regalo y adornos envueltos durante la época navideña. (Descargada de Freepik.es - 19 de noviembre 2025)

La Navidad marca una de las temporadas comerciales más intensas del año. Entre regalos, antojos, ofertas y compras de último minuto, miles de colombianos aprovechan diciembre para adquirir productos y sorprender a sus seres queridos. Sin embargo, este aumento en el consumo también convierte la época en el escenario perfecto para que aparezcan estafadores y delincuentes digitales que buscan aprovechar el afán y la alta demanda.

Puede leer: ¿Para dónde va el mercado del turismo? Informe deja en evidencia que en 2026 las personas dejarán atrás los itinerarios predecibles

Por eso, para estar preparados y sacar el máximo provecho a los descuentos sin caer en engaños, Michiel Das, docente y experto de EAE Business School, perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades, menciona las cuatro tácticas más comunes de las que debemos cuidarnos:

Subir el precio antes de la campaña: Esto se ve cada año. Un televisor cuesta cierto valor durante todo octubre, y de repente en noviembre sube. Cuando llega el Black Friday, aparece un cartel con «20% de descuento» y vuelve exactamente al precio original. Precios de referencia ficticios: muchas veces, el precio «antes» o «recomendado por el fabricante» no está sustentado en nada real. Se infla el precio de «antes» para que el de «ahora» parezca una ganga. Esto sucede mucho en productos de electrónica, electrodomésticos o perfumes. La urgencia artificial: mensajes como «solo por hoy», «últimas 2 unidades» o «por tiempo limitado», generan una urgencia falsa. En la mayoría de los casos el stock no es tan limitado como dicen, y la oferta tampoco se acaba al día siguiente. Con estos mensajes lo que buscan es activar el miedo a perder la oportunidad, un sesgo psicológico muy potente. Amazon y Mercado Libre lo usan con frecuencia en sus sitios. Bundles o combos: A veces, el precio conjunto de dos productos no es tan bajo como lo parece. Por ejemplo, una consola con dos juegos y un control extra «con un 40% de descuento». Cuando se analiza el valor por separado, el ahorro real es mucho menor. Lo mismo pasa con algunas marcas de belleza o moda que ofrecen sets «ahorradores» que, en realidad, tienen casi el mismo precio que comprar los productos individualmente. Falsas nuevas versiones: muchas marcas de electrodomésticos o gadgets electrónicos anuncian el lanzamiento de un modelo ligeramente modificado (un cambio de color, un accesorio adicional), y con eso aumental el precio base sobre el que se le aplica el descuento. El consumidor percibe la novedad y el ahorro, pero al final el beneficio no es real.

Le puede interesar: Llega Spotify Sessions: La primera edición colombiana tiene como protagonista a Crudo Means Raw

Frente a estas prácticas, la educación en materia de compras es clave. Al preguntarle al experto de EAE Business School sobre qué trucos se pueden usar para identificar las rebajas reales de las falsas, nos comparte los siguientes tips: