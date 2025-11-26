Qué es 3I/ATLAS y por qué la NASA, Elon Musk, Kim Kardashian y el mundo entero hablan del misterioso viajero interestelar

Descubierto en julio de 2025, el 3I/ATLAS es apenas el tercer objeto interestelar confirmado en nuestra historia, pero es el más anómalo.

Su inexplicable aceleración no gravitacional, su extraña morfología y su composición inusual han provocado que figuras como Elon Musk y Kim Kardashian pregunten a la NASA si se trata de tecnología alienígena, mientras la ONU lo usa para probar defensas planetarias.

3I/ATLAS Captura video

Identidad anómala: El viajero Más rápido y misterioso

El 3I/ATLAS (formalmente designado C/2025 N1 (ATLAS)) fue detectado por el sistema ATLAS en Chile y rápidamente se confirmó que no era un objeto ordinario de nuestro vecindario cósmico. Su característica más importante es su trayectoria hiperbólica y su velocidad récord (hasta 68 km/s cerca del Sol), una combinación que lo libera de la gravedad solar.

Nuevas imágenes 3I/ATLAS

Este objeto no solo es el tercer visitante interestelar confirmado después de 1I/’Oumuamua y 2I/Borisov, sino que es el que más preguntas ha generado sobre su naturaleza, dividiendo a la comunidad científica:

Característica de 3I/ATLAS Implicación y Origen Aceleración no Gravitacional Se mueve más rápido de lo que la gravedad del Sol permitiría. La NASA lo atribuye a gases de sublimación; otros, a una

propulsión interna. Composición Rica en CO2 Observaciones del JWST revelaron una abundancia inusual de CO2 , sugiriendo que se formó en la zona fría de otro sistema estelar, más allá de lo que se esperaría. Trayectoria de Precisión El objeto pasará muy cerca del Radio de Hill de Júpiter en marzo de 2026. El físico Avi Loeb calcula que la probabilidad de una trayectoria tan precisa es de apenas

1 en 26.000, sugiriendo una maniobra dirigida.

Desmitificando el tamaño: El núcleo del Vaticano

Uno de los mayores rumores generados en torno al objeto fue su tamaño colosal. Si bien la especulación inicial de la prensa lo describió como “del tamaño de Manhattan” (10-20 km), la verificación científica reveló una realidad muy diferente, desmintiendo el sensacionalismo.

3I/ATLAS vs Ciudad del Vaticano, generado por IA Whisk/FW

Las mediciones de alta resolución del telescopio Hubble redujeron el tamaño del núcleo sólido a un estimado de menos de 1 km de diámetro.

Un núcleo de este tamaño tiene una superficie comparable o ligeramente superior al área total de la Ciudad del Vaticano (0.44 km 2).

El verdadero componente colosal es su coma (la nube de gas y polvo), que llegó a medir más del doble del diámetro de la Tierra (26,000 km), demostrando que la confusión se originó al no distinguir la luz de la coma de la masa del núcleo.

La controversia de la Tecnofirma y la Anti-Cola

El principal impulsor de la hipótesis de tecnología alienígena es el Dr. Avi Loeb, astrofísico teórico de Harvard y director del Proyecto Galileo. Loeb argumenta que el comportamiento de 3I/ATLAS no es el de un cometa natural.

Si la aceleración no gravitacional no se debe a una coma masiva, debe ser la “firma tecnológica de un motor interno”.

3I/ATLAS. Es el tercer objeto interestelar detectado en nuestro sistema solar. (Foto: Redes sociales)

La aparición de una “anti-cola” persistente (una emisión de material que apunta hacia la dirección de su movimiento, como si se estuviera defendiendo) es inexplicable. Loeb ha sugerido que esta podría ser una descarga de propulsión activa o un escudo electromagnético diseñado para “limpiar” meteoritos y desechos de su trayectoria intergaláctica, actuando como un sistema de defensa o limpieza.

La controversia se disparó cuando se señaló la similitud morfológica del objeto con estructuras representadas en el arte antiguo. Un fresco de la Crucifixión de 1350 en Kosovo muestra dos objetos alados con “jets” que se asemejan sorprendentemente a las imágenes modernas de 3I/ATLAS, lo que algunos han interpretado como evidencia de observación histórica no catalogada.

3I/ATLAS en arte medieval, composición, Whisk/FW

El monitoreo oficial: De Hollywood a la ONU

La especulación sobre 3I/ATLAS ha trascendido los círculos científicos y de la cultura pop, llegando a los niveles más altos de seguridad y monitoreo internacional.

El objeto atrajo la atención de figuras públicas como Elon Musk, quien discutió el potencial catastrófico de un impacto futuro, y Kim Kardashian, quien tuiteó a la NASA pidiendo una aclaración. La NASA respondió de manera tranquilizadora: “No hay alienígenas. No hay amenaza para la vida aquí en la Tierra.”

A pesar de la tranquilidad oficial, el 3I/ATLAS ha sido tomado muy en serio. Documentos de la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) de la ONU confirman que el objeto fue el objetivo del 8vo ejercicio global de observación. Aunque no representa una amenaza, la ONU lo utilizó para probar la capacidad de NASA y ESA para rastrear y medir objetos anómalos y difíciles de precisar (astrometría), elevando su estatus a nivel de seguridad internacional.

Nuevas imágenes 3I/ATLAS

En resumen, el 3I/ATLAS, el viajero más rápido y anómalo de nuestro tiempo, se ha convertido en el objeto que, por su naturaleza y las preguntas que plantea, está forzando a la ciencia a redefinir los límites entre lo natural y lo tecnológico en el cosmos.