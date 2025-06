Estudio: los niños más pobres tienden a envejecer más rápido

Académicos del Imperial College de Londres analizaron datos de 1160 niños de entre seis y once años de toda Europa. Se puntuó a los niños utilizando una escala internacional de riqueza familiar, basada en una serie de factores, entre los que se incluyen si el niño tenía su propia habitación y el número de vehículos por hogar.

PUBLICIDAD

Puede leer: “No se puede gobernar saltándose el Congreso, desconociendo la autonomía territorial”: Galán sobre Petro

De acuerdo con el estudio publicado en The Lancet, los niños se dividieron en grupos de riqueza alta, media y baja, y se utilizaron muestras de sangre para medir la longitud media de los telómeros en los glóbulos blancos, mientras que la hormona del estrés cortisol se midió a partir de la orina.

Los telómeros son estructuras que se encuentran dentro de los cromosomas y que desempeñan un papel importante en el envejecimiento celular y la integridad del ADN, y su degradación está relacionada con el envejecimiento. Los telómeros se acortan a medida que los seres humanos envejecen.

Estudios previos han sugerido que existe una relación entre la longitud de los telómeros y las enfermedades crónicas, y que el estrés agudo y crónico puede reducir la longitud de los mismos.

Los resultados

El estudio reveló que los niños del grupo de alto nivel de riqueza tenían telómeros un 5 % más largos de media en comparación con los niños del grupo de bajo nivel adquisitivo. Se observó que las niñas tenían telómeros más largos que los niños, con una media del 5,6 %, mientras que los niños con un índice de masa corporal (IMC) más alto tenían telómeros más cortos en un 0,18 % por cada aumento porcentual de la masa grasa.

Los niños de los grupos de riqueza media y alta tenían niveles de cortisol entre un 15,2 % y un 22,8 % más bajos que los niños del grupo de baja riqueza.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Este “tatuaje” electrónico detecta cuando tu cerebro se sobrecarga

De acuerdo con el medio británico The Guardian, los autores reconocieron que el estudio tenía algunas limitaciones, ya que los niños analizados no procedían de familias que vivieran en la pobreza, y que el estudio no debía interpretarse como una demostración de la relación entre la riqueza y la “calidad” de los genes, sino más bien como una demostración del impacto indirecto del entorno en un marcador conocido del envejecimiento y la salud a largo plazo.

El Dr. Oliver Robinson, de la Escuela de Salud Pública del Imperial College y autor principal del estudio, afirmó: “Nuestros hallazgos muestran una clara relación entre la riqueza familiar y un marcador conocido del envejecimiento celular, con patrones potencialmente permanentes que se forman en la primera década de vida del niño”.

“Nuestro trabajo sugiere que proceder de un entorno de baja riqueza provoca un desgaste biológico adicional. Para los niños del grupo de bajos ingresos, esto puede equivaler a aproximadamente 10 años de envejecimiento a nivel celular, en comparación con los niños de entornos de altos ingresos”, agrega.

Por su parte, Kendal Marston, de la Escuela de Salud Pública del Imperial College, afirmó: “Sabemos que la exposición crónica al estrés provoca un desgaste biológico en el organismo. Esto se ha demostrado en estudios con animales a nivel celular, en los que los animales estresados tienen telómeros más cortos”.

Lea también: Nuestras primeras impresiones de la Nintendo Switch 2: ¿la consola híbrida definitiva?

Aunque el estudio no pudo demostrar que el cortisol fuera el mecanismo, sí demuestra una relación entre la riqueza y la longitud de los telómeros, que sabemos que en la edad adulta está relacionada con la esperanza de vida y la salud. Es posible que los niños de entornos menos acomodados experimenten un mayor estrés psicosocial, concluyen.

Erick Elola con información de The Guardian y The Lancet Discovery Science.